ГПУ звільнила трьох прокурорів, які займалися справами Майдану

Генеральна прокуратура звільнила трьох слідчих управління спеціальних розслідувань, яке займається розслідуванням справ Майдану. Йдеться про Юрія Безщасного, Андрія Дем’яненка та Віталія Тарасюка, який є заступником керівника управління Юрія Горбатюка.

Про це у коментарі "Громадському радіо" розповів прокурор департаменту Олексій Донський.

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За його словами, слідчих звільнили через те, що вони подали заяву на згоду про переатестацію у старій формі, оскільки не погоджувалися з новою формою.

Що відомо про переатестацію прокурорів?

Атестація стартує з 21 жовтня і складатиметься з перевірки знань прокурорів та співбесіди. Перевірку знань пройдуть прокурори всієї країни за допомогою комп’ютерної техніки. Буде встановлено певний прохідний бал, набравши який, прокурор може пройти до наступного етапу.

Щодо другого етапу – співбесіди, то її до кінця року пройдуть прокурори, які претендують на посади в Офісі генерального прокурора. Планується, що він запрацює з 1 січня і туди призначать переможців конкурсу. Співбесіди включатимуть перевірку професійних здібностей і доброчесності прокурора.

Співбесіди проводитиме комісія у складі 6 осіб: трьох делегує генпрокурор Руслан Рябошапка, інших – громадянське суспільство і міжнародні організації. При цьому комісія братиме до уваги інформацію про прокурорів від анонімів, яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню.