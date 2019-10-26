Зеленський призначив Данілова керівником Національного центру кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов очолив Національний координаційний центр кібербезпеки. Раніше цю посаду обіймав Олександр Данилюк.

Відповідний указ №771/2019 Президент Володимир Зеленський підписав 25 жовтня.

Дізнайтеся більше про Олексія Данілова – нового секретаря РНБО

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про Олексія Данілова?Новий очільник РНБО Олексій Данілов – український політик, 6-й голова Луганської облдержадміністрації, заступник директора Європейського інституту інтеграції та розвитку та заступник голови Партії вільних демократів.



У 90-і був мером Луганська, у 2000-х був керівником Луганського регіонального штабу кандидата в Президенти Ющенка, згодом – членом партії "Батьківщина".



Олексія Данілова призначили заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони 23 липня 2019 року. Після появи у ЗМІ цієї інформації, думка громадськості поділилася: хтось наголошував, що Данілов є бандитом з 90-х, а інші ж навпаки писали про те, що йому саме місце в РНБО, тому що він завжди боровся із системою і бачив її зсередини у Луганську.

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