Хто такий Олексій Данілов – новий секретар РНБО

Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня призначив Олексія Данілова новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Попередньо Данілов займав посаду заступника секретаря РНБО, коли на посаді був Олекскандр Данилюк.

Данилюка було призначено наприкінці травня 2019 року, після інавгурації Зеленського.

Важливо! Зеленський призначив Данілова новим секретарем РНБО

Однак вже за кілька місяців новопризначений секретар РНБО вирішив написати заяву про відставку.

Біографія Олексія Данілова

Коротко. Новий очільник РНБО Олексій Данілов – український політик, 6-й голова Луганської облдержадміністрації, заступник директора Європейського інституту інтеграції та розвитку та заступник голови Партії вільних демократів. У 90-і був мером Луганська, у 2000-х був керівником Луганського регіонального штабу кандидата в Президенти Ющенка, згодом – членом партії "Батьківщина".

Освіта

Олексій Данілов народився в Луганській області 1962 року. Зараз політику – 57 років.

Освіту здобував у технікумі на ветеринара, педагогічному університеті – на вчителя всесвітньої історії. Данілов є магістром з менеджменту, також він закінчив Луганський інститут внутрішніх справ МВС і є юристом.

Коротка біографія екссекретаря РНБО: що відомо про Олександра Данилюка

Перші місця роботи

Кар'єра Данілова почалася з посади ветеринара-фельдшера у Ворошиловграді (Луганськ). З 1981 до 1983 він проходив службу в армії. Далі була знову робота з тваринами – в зоокутку, згодом Данілов став головою кооперативу та директором малого приватного підприємтсва "Вєра" у Луганську.

Політична кар'єра

► Мер Луганська. Скандал з СБУ

З 1994 до 1997 року Данілов був головою Луганської міськради. Офіційно Данілова зняли за фінансові махінації. Ось так він сам пояснює суть справи в інтерв'ю The Babel.

"Усе досить просто. СБУ завела справу на мою дружину. Усе це намагався підтримати начальник податкової адміністрації Олександр Антіпов. Підприємство, де працювала моя дружина, продавало дитяче харчування. Закінчувався термін реалізації дитячого харчування, а з урахуванням того, що ми тримали марку та якість і ніколи не продавали прострочену продукцію, ми його передали на переробку на консервний завод, який в нас був у селищі Ювілейному, у сільгоспінституті", – розповів Данілов.

Він зазначив, що саме цим і займалася Служба безпеки України.

Потім у мене була розмова з Михайлом Кравцем, він був начальником відділу "К" СБУ. Він мені сказав: "Ми навіть не очікували, що на вас нічого немає". Якби щось було нечисто, повірте, з урахуванням настрою Тихонова, Єфремова та їхньої команди, вони б із задоволенням дали хід будь-якій справі,

– підкреслив Данілов.



Олексій Данілов був мером Луганська в 90-х

Після цього він пропрацював три роки старшим викладачем кафедри менеджменту в Східноукраїнському національному університеті.

У 2000 році Олексій Данілов став радником Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва. А з 2001 до 2005 був засновником і головою Громадської організації "Луганська ініціатива". Паралельно з 2002 до 2005 Данілов займав посаду заступника директора Інституту європейської інтеграції та розвитку.

Олексій Данілов – 6-й голова Луганської облдержадміністрації. Цю посаду він очолив 4 лютого 2005 року і пробув на ній до 11 листопада.

► Партійна діяльність

Олексій Данілов був членом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) з 1996 до 1997 року. З 2000 до 2005 року був членом політради партії "Яблуко", з жовтня 2002 року – заступником голови партії.

У 2004 році Данілов був керівником Луганського регіонального штабу кандидата в Президенти Ющенка.

Діяльність в парламенті

► Олексій Данілов був нардепом Ради 5-го скликання з травня 2006 до листопада 2007 від Блоку Юлії Тимошенко.

► На час виборів він був заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку, безпартійний.

► Данілов також був членом Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

► У вересні 2007 року Данілов був кандидатом в нардепи України від Партії вільних демократів, № 6 в списку. На час виборів — народний депутат України, член ПВД.



Данілов був нардепом від Блоку Тимошенко // фото thebabel

Заступник секретаря РНБО

Олексія Данілова призначили заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони 23 липня 2019 року.

Після появи у ЗМІ цієї інформації, думка громадськості поділилася: хтось наголошував, що Данілов є бандитом з 90-х, а інші ж навпаки писали про те, що йому саме місце в РНБО, тому що він завжди боровся із системою і бачив її зсередини у Луганську.

Ні, ми не сидимо за столом. Є поняття світлофора. Якщо червоний світлофор — це означає, що буде небезпека, якщо зелений світлофор — це означає, що все добре, якщо жовтий світлофор — треба напружуватися. Так ось ми займаємося, умовно, установкою цих світлофорів у всіх сферах життєдіяльності країни,

– прокоментував Данілов основу роботи в РНБО в інтерв'ю The Babel.

Сім'я

У Олексія є дружина Людмила Володимирівна. Данілов має четверо дітей та двоє онучок.



Зеленський призначив Данілова серетарем РНБО // фото thebabel