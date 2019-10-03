Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Предварительно Данилов занимал должность заместителя секретаря СНБО, когда на должности был Алекскандр Данилюк.

Данилюк был назначен в конце мая 2019 года, после инаугурации Зеленского.

Важно! Зеленский назначил Данилова новым секретарем СНБО

Однако уже через несколько месяцев новоназначенный секретарь СНБО решил написать заявление об отставке.

Биография Алексея Данилова

Вкратце. Новый глава СНБО Алексей Данилов – украинский политик, 6-й председатель Луганской облгосадминистрации, заместитель директора Европейского института интеграции и развития и заместитель председателя Партии вольных демократов. В 90-е был мэром Луганска, в 2000-х был руководителем Луганского регионального штаба кандидата в Президенты Ющенко, впоследствии – членом партии "Батькивщина".

Образование

Алексей Данилов родился в Луганской области 1962 года. Сейчас политику – 57 лет.

Образование получал в техникуме на ветеринарном факультете, педагогическом университете – учитель всемирной истории. Данилов является магистром менеджмента, также он окончил Луганский институт внутренних дел МВД и является юристом.

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Первые места работы

Карьера Данилова началась с должности ветеринара-фельдшера в Ворошиловграде (Луганск). С 1981 по 1983 он проходил службу в армии. Дальше была снова работа с животными в зооуголке, впоследствии Данилов стал председателем кооператива и директором малого частного предприятия "Вера" в Луганске.

Политическая карьера

► Мэр Луганска. Скандал с СБУ

С 1994 до 1997 года Данилов был председателем Луганского горсовета народных депутатов. Официально Данилова сняли за финансовые махинации. Вот так он сам объясняет суть дела в интервью The Babel.

"Все достаточно просто. СБУ завела дело на мою жену. Все это пытался поддержать начальник налоговой администрации Александр Антипов. Предприятие, где работала моя жена, продавало детское питание. Заканчивался срок реализации детского питания, а с учетом того, что мы держали марку и качество и никогда не продавали просроченную продукцию, мы его передали на переработку на консервный завод, который у нас был в поселке Юбилейном, в сельхозинституте", – рассказал Данилов.

Он отметил, что именно этим и занималась Служба безопасности Украины.

Потом у меня был разговор с Михаилом Портным, он был начальником отдела "К" СБУ. Он мне сказал: "Мы даже не ожидали, что на вас ничего нет". Если бы что-то было нечисто, поверьте, с учетом настроения Тихонова, Ефремова и их команды, они бы с удовольствием дали ход любому делу,

– подчеркнул Данилов.

Алексей Данилов был мэром Луганска в 90-х

После этого он проработал три года старшим преподавателем кафедры менеджмента в Восточноукраинском национальном университете.

В 2000 году Алексей Данилов стал советником Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства. А с 2001 до 2005 был основателем и председателем Общественной организации "Луганская инициатива". Параллельно с 2002 до 2005 Данилов занимал должность заместителя директора Института европейской интеграции и развития.

Алексей Данилов – 6-й председатель Луганской облгосадминистрации. Эту должность он возглавил 4 февраля 2005 года и пробыл на ней до 11 ноября.

► Партийная деятельность

Алексей Данилов был членом Социал-демократической партии Украины (объединенной) с 1996 до 1997 года. С 2000 до 2005 года был членом политсовета партии "Яблоко", с октября 2002 года – заместителем председателя партии.

В 2004 году Данилов был руководителем Луганского регионального штаба кандидата в Президенты Ющенко.

Деятельность в парламенте

► Алексей Данилов был нардепом Рады 5-го созыва с мая 2006 до ноября 2007 от Блока Юлии Тимошенко.

► На время выборов он был заместителем директора Европейского института интеграции и развития, беспартийный.

► Данилов также был членом Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

► В сентябре 2007 года Данилов был кандидатом в нардепы Украины от Партии свободных демократов, № 6 в списке. На время выборов — народный депутат Украины, член ПВД.

Данилов был нардепом от Блока Тимошенко // фото thebabel

Заместитель секретаря СНБО

Алексея Данилова назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны 23 июля 2019 года.

После появления в СМИ этой информации, мнение общественности поделилась: кто-то отмечал, что Данилов является бандитом из 90-х, а другие же наоборот писали о том, что ему самое место в СНБО, потому что он всегда боролся с системой и видел ее изнутри в Луганске.

Нет, мы не сидим за столом. Есть понятие светофора. Если красный светофор – это значит, что будет опасность, если зеленый светофор – это значит, что все хорошо, если желтый светофор – надо напрягаться. Так вот мы занимаемся, условно, установкой этих светофоров во всех сферах жизнедеятельности страны,

– прокомментировал Данилов основу работы в СНБО в интервью The Babel.

Семья

У Алексея есть жена Людмила Владимировна. У Данилова четверо детей и двое внучек.

Зеленский назначил Данилова серетарем РНБО // фото thebabel