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      Зеленский назначил Данилова новым секретарем СНБО

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      Зеленский назначил Данилова новым секретарем СНБО

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Данилов СНБО Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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