Зеленский назначил Данилова новым секретарем СНБО 14:38, сегодня 121 Читати новину українською Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Новость дополняется... Альтернатива банковским вкладам: куда украинцам выгодно вкладывать деньги? сегодня 3310 Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Данилов СНБО Владимир Зеленский Источник: 24 канал Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Маша Ефросинина призналась, что страдала от психологического насилия сегодня , 13:36 Великобритания смягчила санкции против России относительно космоса сегодня , 13:31 "Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины: результаты жеребьевки сегодня , 13:09 Комментарии Публикации сегодня , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко" Злой Одессит 1326 сегодня , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны Блог Соцмережі 4217 сегодня , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы 207 2 октября , 23:45 Новый раунд российско-украинской войны Антон Голобородько 751 2 октября , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского Іван Яковина 1513