Зеленский поменял состав СНБО: кто туда вошел

Президент вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко и Степана Полторака. Вместо них в состав СНБО введены их преемники.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

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Теперь в обновленный состав СНБО вошли:

Премьер-министр Алексей Гончарук; Министр обороны Украины Андрей Загороднюк; Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков; Глава СБУ Иван Баканов; Министр иностранных дел Вадим Пристайко; Генпрокурор Руслан Рябошапка.

Ранее Зеленский ввел в состав СНБО начальника Генштаба Руслана Хомчака, главу Офиса Президента Андрея Богдана, министра финансов Оксану Маркарову.

Чем занимается СНБО?

Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.



Функции СНБО:



внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;



координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;



то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.