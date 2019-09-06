Зеленский поменял состав СНБО: кто туда вошел
Президент вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко и Степана Полторака. Вместо них в состав СНБО введены их преемники.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
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Теперь в обновленный состав СНБО вошли:
- Премьер-министр Алексей Гончарук;
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк;
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков;
- Глава СБУ Иван Баканов;
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- Генпрокурор Руслан Рябошапка.
Ранее Зеленский ввел в состав СНБО начальника Генштаба Руслана Хомчака, главу Офиса Президента Андрея Богдана, министра финансов Оксану Маркарову.
Чем занимается СНБО?
Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.
Функции СНБО:
внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;
координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;
то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.