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      Зеленский поменял состав СНБО: кто туда вошел

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко и Степана Полторака. Вместо них в состав СНБО введены их преемники.

      Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

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      Теперь в обновленный состав СНБО вошли:

      1. Премьер-министр Алексей Гончарук;
      2. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк;
      3. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков;
      4. Глава СБУ Иван Баканов;
      5. Министр иностранных дел Вадим Пристайко;
      6. Генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Ранее Зеленский ввел в состав СНБО начальника Генштаба Руслана Хомчака, главу Офиса Президента Андрея Богдана, министра финансов Оксану Маркарову.

      Чем занимается СНБО?
      Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.

      Функции СНБО:

      внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;

      координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;

      то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.

      blog_ava
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      Теги: Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Вадим Пристайко Иван Баканов Дмитрий Разумков Андрей Загороднюк СНБО Президент Украины
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