Новый секретарь СНБО Данилов предсказал агрессию России еще 12 лет назад

Назначенный секретарем СНБО Алексей Данилов еще в 2007 году предполагал вероятность российской агрессии на Донбассе. В частности, он заявлял, что интерес для России представляют Донецкая и Луганская области, поскольку они богаты на энергоносители.

"В случае интеграции в НАТО Украина может просто стать разменной монетой. Россия закроет глаза на Ирак, на еще что-то, а американцы закроют глаза на Украину", – сказал Данилов 12 лет назад в интервью "Украинской правде".

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"Ситуация по энергоносителям – это вопрос №1 в мире. А на территории Луганской и Донецкой областей залежи угля – на 600 лет. Это такой вид энергетики, который будет получать колоссальное развитие в ближайшие 15-20 лет", – уверял Данилов.

И Украину разрывают на 2 части: с одной стороны – Россия, с другой – Америка. И некоторые наши политики не от большого ума ездят туда кланяться,

– замечал тогда теперешний секретарь СНБО.

Секретарем СНБО Данилова 3 октября назначил Президент Украины Владимир Зеленский.