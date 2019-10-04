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      Новый секретарь СНБО Данилов предсказал агрессию России еще 12 лет назад

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      Алексей Данилов
      Алексей Данилов / thebabel.com.ua

      Назначенный секретарем СНБО Алексей Данилов еще в 2007 году предполагал вероятность российской агрессии на Донбассе. В частности, он заявлял, что интерес для России представляют Донецкая и Луганская области, поскольку они богаты на энергоносители.

      "В случае интеграции в НАТО Украина может просто стать разменной монетой. Россия закроет глаза на Ирак, на еще что-то, а американцы закроют глаза на Украину", – сказал Данилов 12 лет назад в интервью "Украинской правде".

      Узнайте больше об Алексее Данилове – новом секретаре СНБО

      "Ситуация по энергоносителям – это вопрос №1 в мире. А на территории Луганской и Донецкой областей залежи угля – на 600 лет. Это такой вид энергетики, который будет получать колоссальное развитие в ближайшие 15-20 лет", – уверял Данилов.

      И Украину разрывают на 2 части: с одной стороны – Россия, с другой – Америка. И некоторые наши политики не от большого ума ездят туда кланяться,
      – замечал тогда теперешний секретарь СНБО.

      Секретарем СНБО Данилова 3 октября назначил Президент Украины Владимир Зеленский.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия СНБО Алексей Данилов
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