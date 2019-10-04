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      Новий секретар РНБО Данілов передбачив агресію Росії ще 12 років тому

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      Олексій Данілов
      Олексій Данілов / thebabel.com.ua

      Призначений секретарем РНБО Олексій Данілов ще у 2007 році припускав ймовірність російської агресії на Донбасі. Зокрема, він заявляв, що інтерес для Росії становлять Донецька та Луганська області, оскільки вони багаті на енергоносії.

      "У разі інтеграції в НАТО Україна може просто стати розмінною монетою. Росія закриє очі на Ірак, на ще щось, а американці закриють очі на Україну", – сказав Данілов 12 років тому в інтерв'ю "Українській правді".

      Дізнайтеся більше про Олексія Данілова – нового секретаря РНБО

      "Ситуація по енергоносіях – це питання №1 у світі. А на території Луганської та Донецької областей поклади вугілля – на 600 років. Це такий вигляд енергетики, який отримуватиме колосальний розвиток у найближчі 15-20 років", – запевняв Данілов.

      І Україну розривають на 2 частини: з одного боку – Росія, з іншого – Америка. І деякі наші політики не від великого розуму їздять туди кланятися,
      – зауважував тоді теперішній секретар РНБО.

      Секретарем РНБО Данілова 3 жовтня призначив Президент України Володимир Зеленський.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі РНБО Олексій Данілов
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