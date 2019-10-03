Зеленський призначив Данілова новим секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони. До цього Данілов був заступником секретаря РНБО.

Відповідний указ 3 жовтня з’явився на сайті українського гаранта.

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"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки та оборони України", – мовиться у документі за підписом Зеленського.



Указ Зеленського про призначення Данілова секретарем РНБО

Зауважимо, що перед цим Зеленський звільнив Данілова з посади заступника секретаря РНБО.



Указ Зленського про звільнення Данілова з посади заступника секретаря РНБО

Попередником Данілова на посаді секретаря РНБО був колишній міністр фінансів (14 квітня 2016 рік – 7 червня 2018 рік) Олександр Данилюк. Очолював він відомство упродовж 4 місяців. 27 вересня Данилюк написав заяву про звільнення, а 30 числа президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Детальніше з біографією Данилюка Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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