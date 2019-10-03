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      Зеленський призначив Данілова новим секретарем РНБО

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      Олексій Данилов новий секретар РНБО – призначення Зеленського
      Олексій Данілов / Фейсбук Олексія Данілова

      Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони. До цього Данілов був заступником секретаря РНБО.

      Відповідний указ 3 жовтня з’явився на сайті українського гаранта.

      Зверніть увагу! Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов

      "Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки та оборони України", – мовиться у документі за підписом Зеленського.

      Данілов, секретар РНБО, Рада Нацбезпеки та оборони
      Указ Зеленського про призначення Данілова секретарем РНБО

      Зауважимо, що перед цим Зеленський звільнив Данілова з посади заступника секретаря РНБО.

      Данілов, секретар РНБО, Рада Нацбезпеки та оборони
      Указ Зленського про звільнення Данілова з посади заступника секретаря РНБО

      Попередником Данілова на посаді секретаря РНБО був колишній міністр фінансів (14 квітня 2016 рік – 7 червня 2018 рік) Олександр Данилюк. Очолював він відомство упродовж 4 місяців. 27 вересня Данилюк написав заяву про звільнення, а 30 числа президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Детальніше з біографією Данилюка Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      Цікаво! Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський

      Новина доповнюється 

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Олексій Данілов РНБО Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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