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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО

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      Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка
      Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка / 24 канал

      Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Відповідну заяву написав сам Данилюк ще 27 вересня, коли президент перебував з офіційним візитом у США.

      Указ про звільнення секретаря РНБО опублікований на сайті Президента України.

      Коли і як Данилюк подав у відставку?

      Вперше повідомлення про те, що Олександр Данилюк іде у відставку, з'явилося ще зранку 27 вересня. Тоді про це повідомила низка українських ЗМІ, а сам Данилюк лише віджартувався у соціальних мережах.

      Та вже за кілька годин інформацію про те, що секретар РНБО написав заяву про відставку, підтвердили в Офісі Президента України. Там пояснили: Володимир Зеленський розгляне заяву опісля поверення зі США, де перебуває з офіційним візитом.

      Коли факт заяви вже був підтверджений офіційно, підтвердив це і сам Олександр Данилюк. Тоді він підкреслив, що залишається на роботі до рішення президента.

      Що відомо про роботу Данилюка в РНБО?Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО ще 28 травня. На цій посаді він замінив Олександра Турчинова.

      Данилюк після початку роботи в оборонному відомстві відзначав, що орган не готовий виконувати функції на потрібному рівні. Через це його команда проводить серйозні зміни в РНБО. Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, реформуванння "Укроборонтпрому", роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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