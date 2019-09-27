Дізнався з інтернету, – Разумков нічого не знав про відставку Данилюка

Глава Верховної Ради нічого не знав про те, що секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення. Цю інформацію Дмитро Разумков вперше побачив в інтернеті.

Ймовірні причини такого рішення Данилюка спікер ВР теж не називає, пише "Радіо Свобода".

Цікаво: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО

Про це Разумков порекомендував журналістам запитати у самого Олександра Данилюка.

Я ж не є представником РНБО, я впевнений, що він досить компетентно зможе відповісти на будь-які запитання, пов'язані зі своєю діяльністю,

– сказав Разумков.

На запитання про те, чи не став причиною відставки великий вплив олігарха Ігоря Коломойського на нову українську владу, Разумков теж не відповів.

"Ні. На жаль чи на щастя, ні (не чув – 24 канал). Наскільки я знаю, це не його позиція, а про це говорять журналісти", – сказав Разумков.

Важливо! Саму заяву Данилюк написав перед початком офіційного візиту президента до Сполучених Штатів для участі у Генасамблеї ООН, однак інформація про її наявність з'явилась 27 вересня. Володимир Зеленський розгляне її одразу після повернення в Україну.

ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть. що Данилюк вирішив піти через конфілкт, який у нього виник з главою Офісу Президента Андрієм Богданом. У чиновників з команди президента Зеленського нібито вже кілька місяців складні відносин

Що відомо про роботу Данилюка в РНБО?Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО ще 28 травня. На цій посаді він замінив Олександра Турчинова.



Данилюк після початку роботи в оборонному відомстві відзначав, що орган не готовий виконувати функції на потрібному рівні. Через це його команда проводить серйозні зміни в РНБО. Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, реформуванння "Укроборонтпрому", роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.