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      Узнал из интернета, – Разумков ничего не знал об отставке Данилюка

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      Разумков ничего не знал об отставке Данилюка
      Разумков ничего не знал об отставке Данилюка / 24 канал

      Глава Верховной Рады ничего не знал, что секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об увольнении. Информацию об этом Разумков увидел в интернете.

      Вероятные причины такого решения Данилюка спикер ВР тоже не называет, пишет "Радио Свобода".

      Интересно: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО

      Об этом Разумков порекомендовал журналистам спросить у самого Александра Данилюка.

      Я же не являюсь представителем СНБО, я уверен, что он достаточно компетентно сможет ответить на любые вопросы, связанные со своей деятельностью,
      – сказал Разумков.

      На вопрос о том, не стало ли причиной отставки большое влияние олигарха Игоря Коломойского на новую украинскую власть, Разумков тоже не ответил.

      "Нет. К сожалению или к счастью, нет (не слышал – 24 канал). Насколько я знаю, это не его позиция, а об этом говорят журналисты", – сказал Разумков.

      Важно! Само заявление Данилюк написал перед началом официального визита президента в США для участия в Генассамблее ООН, однако информация о его наличии появилась 27 сентября. Владимир Зеленский рассмотрит его сразу после возвращения в Украину.

      СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что Данилюк решил уйти из-за конфилкта, который у него возник с главой офиса Президента Андреем Богданом. У чиновников из команды президента Зеленского якобы уже несколько месяцев сложные отношения.

      Что известно о работе Данилюка в СНБО?Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО еще 28 мая. На этой должности он заменил Александра Турчинова.

      Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Из-за этого его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности, и усиления кибербезопасности.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Александр Данилюк Новости политики СНБО Дмитрий Разумков
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