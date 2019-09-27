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      Данилюк подал заявление об отставке из-за конфликта с Богданом, – СМИ

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      Данилюк хочет уйти из СНБО из-за конфликта с Богданом
      Данилюк хочет уйти из СНБО из-за конфликта с Богданом / Коллаж 24 канала

      Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта, который у него возник с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

      У чиновников из команды президента Зеленского уже несколько месяцев сложные отношения, пишет телеграмм-канал "УП.off the record".

       К слову: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО

      "Данилюк написал заявление об отставке. Причина – в конфликте с главой ОПГ Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. В окружении главы СНБО рассказывают, что Данилюк не смог смириться с методами управления в стиле Богдана", – пишет канал.

      В то же время, источники в Офисе Президента отмечают, что Данилюк малоэффективный менеджер.

      Он никакой и плетет интриги. Не показал результат с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно,
      – рассказали у Зеленского.

      Что известно об отставке Данилюка?
      Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об увольнении на имя Зеленского перед началом официального визита президента в США. Глава государства рассмотрит ее сразу после возвращения в Украину.

      К слову, СМИ сообщают, что отставка Данилюка якобы связана с тем, что он претендует стать послом Украины в США и Великобритании.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Новости США СНБО Андрей Богдан Александр Данилюк
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