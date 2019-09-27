Данилюк подал заявление об отставке из-за конфликта с Богданом, – СМИ

Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта, который у него возник с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

У чиновников из команды президента Зеленского уже несколько месяцев сложные отношения, пишет телеграмм-канал "УП.off the record".

К слову: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО

"Данилюк написал заявление об отставке. Причина – в конфликте с главой ОПГ Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. В окружении главы СНБО рассказывают, что Данилюк не смог смириться с методами управления в стиле Богдана", – пишет канал.

В то же время, источники в Офисе Президента отмечают, что Данилюк малоэффективный менеджер.

Он никакой и плетет интриги. Не показал результат с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно,

– рассказали у Зеленского.

Что известно об отставке Данилюка?

Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об увольнении на имя Зеленского перед началом официального визита президента в США. Глава государства рассмотрит ее сразу после возвращения в Украину.



К слову, СМИ сообщают, что отставка Данилюка якобы связана с тем, что он претендует стать послом Украины в США и Великобритании.