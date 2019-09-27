14:39
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, 26 сентября
      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
      Вєсті.UA
      19:05, 26 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Александр Данилюк написал заявление об увольнении

      349 Читати новину українською
      Данилюк написал заявление об увольнении на имя Зеленского
      Данилюк написал заявление об увольнении на имя Зеленского / 24 канал

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении. Соответствующее заявление написано на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

      Само заявление Данилюк написал перед началом официального визита президента в США для участия в Генассамблее ООН, сообщает Офис Президента.

       К слову: Что известно о Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО

      Владимир Зеленский рассмотрит его сразу после возвращения в Украину.

      Подтвердил информацию о своей оставке и сам Данилюк.

      Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе решению Президента,
      – заявил секретарь СНБО.

      К слову, ранее ряд украинских СМИ уже успели сообщить об отставке секретаря СНБО. Якобы она связана с тем, что он претендует на пост посла Украины в США и Великобритании.

      Сам Александр Данилюк в своем фейсбуке сначала только отшутился. Он спросил у подписчиков, какие еще будут идеи по его трудоустройству.

       

      Что известно о работе Данилюка в СНБО?
      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО еще 28 мая. На этом посту он сменил Александра Турчинова.

      Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Поэтому его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности и усиление кибербезопасности.

      blog_ava
      Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      сегодня
      7442
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Президент Украины СНБО Александр Данилюк
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      сегодня , 13:50 Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      Ірина Вихрущ 7441
      Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      сегодня , 12:00 Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      Наталя Ромашова 702
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сегодня , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 3363
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 сентября , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1670
      Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      26 сентября , 21:01 Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      Світлана Попова 444
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук