Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении. Соответствующее заявление написано на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Само заявление Данилюк написал перед началом официального визита президента в США для участия в Генассамблее ООН, сообщает Офис Президента.

К слову: Что известно о Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО

Владимир Зеленский рассмотрит его сразу после возвращения в Украину.

Подтвердил информацию о своей оставке и сам Данилюк.

Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе решению Президента,

– заявил секретарь СНБО.

К слову, ранее ряд украинских СМИ уже успели сообщить об отставке секретаря СНБО. Якобы она связана с тем, что он претендует на пост посла Украины в США и Великобритании.

Сам Александр Данилюк в своем фейсбуке сначала только отшутился. Он спросил у подписчиков, какие еще будут идеи по его трудоустройству.

Что известно о работе Данилюка в СНБО?

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО еще 28 мая. На этом посту он сменил Александра Турчинова.



Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Поэтому его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности и усиление кибербезопасности.