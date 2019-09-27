Александр Данилюк написал заявление об увольнении
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении. Соответствующее заявление написано на имя Президента Украины Владимира Зеленского.
Само заявление Данилюк написал перед началом официального визита президента в США для участия в Генассамблее ООН, сообщает Офис Президента.
К слову: Что известно о Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
Владимир Зеленский рассмотрит его сразу после возвращения в Украину.
Подтвердил информацию о своей оставке и сам Данилюк.
Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе решению Президента,
– заявил секретарь СНБО.
К слову, ранее ряд украинских СМИ уже успели сообщить об отставке секретаря СНБО. Якобы она связана с тем, что он претендует на пост посла Украины в США и Великобритании.
Сам Александр Данилюк в своем фейсбуке сначала только отшутился. Он спросил у подписчиков, какие еще будут идеи по его трудоустройству.
Что известно о работе Данилюка в СНБО?
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО еще 28 мая. На этом посту он сменил Александра Турчинова.
Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Поэтому его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности и усиление кибербезопасности.