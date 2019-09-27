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      Данилюк потроллил слухи о своей отставке

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      Александр Данилюк подал в отставку – правда или слух
      Данилюк отреагировал на свою "отставку" / 24 канал

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк с юмором отреагировал на слухи СМИ, которые сообщали о его отставке.

      Ряд украинских СМИ утром 27 сентября начали писать, что Данилюк якобы уходит из СНБО по причине намерения стать послом Украины в Великобритании или США.

      Важно: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО

      Сам секретарь СНБО с сарказмом прокомментировал новость и отметил, что "чувствует себя удовлетворительно".

      Есть еще идеи по трудоустройству?),
      – написал Данилюк.

      Отметим, об отставке Данилюка первым написало издание "Обозреватель" якобы со ссылкой на собственные источники. Первыми эту "новость" распространили такие СМИ: "Зеркало недели", "Знай.UA", "Политека" и "Рубрика".

      Что известно о работе Данилюка в СНБО?
      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО еще 28 мая. На этой должности он заменил Александра Турчинова.

      Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Поэтому его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонтпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности и усилении кибербезопасности.

      blog_ava
      27 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Новости Украины Новости политики СНБО Александр Данилюк
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