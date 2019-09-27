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      Данилюк потролив чутки про свою відставку

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      Олександр Данилюк подав у відставку – правда або чутки
      Данилюк відреагував на свою "відставку" / 24 канал

      Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк з гумором відреагував на чутки ЗМІ, які повідомляли про його відставку.

      Низка українських ЗМІ вранці 27 вересня почали писати, що Данилюк нібито йде з РНБО через намір стати послом України у Великій Британії або США.

      Важливо: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

      Сам секретар РНБО з сарказмом прокоментував новину і відзначив, що "почувається втішено".

      Є ще ідеї щодо працевлаштування?),
      – написав Данилюк.

      Зауважимо, про відставку Данилюка першим написало видання "Обозреватель" нібито з посиланням на власні джерела. Першими цю "новину" поширили такі ЗМІ: "Дзеркало тижня", "Знай.UA", "Політека" та "Рубрика".

      Що відомо про роботу Данилюка в РНБО? Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО ще 28 травня. На цій посаді він замінив Олександра Турчинова.

      Данилюк після початку роботи в оборонному відомстві відзначав, що орган не готовий виконувати функції на потрібному рівні. Через це його команда проводить серйозні зміни в РНБО. Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, реформуванння "Укроборонтпрому", роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО
      Джерело: 24 канал
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