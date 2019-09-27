Данилюк потролив чутки про свою відставку

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк з гумором відреагував на чутки ЗМІ, які повідомляли про його відставку.

Низка українських ЗМІ вранці 27 вересня почали писати, що Данилюк нібито йде з РНБО через намір стати послом України у Великій Британії або США.

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Сам секретар РНБО з сарказмом прокоментував новину і відзначив, що "почувається втішено".

Є ще ідеї щодо працевлаштування?),

– написав Данилюк.

Зауважимо, про відставку Данилюка першим написало видання "Обозреватель" нібито з посиланням на власні джерела. Першими цю "новину" поширили такі ЗМІ: "Дзеркало тижня", "Знай.UA", "Політека" та "Рубрика".

Що відомо про роботу Данилюка в РНБО? Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО ще 28 травня. На цій посаді він замінив Олександра Турчинова.



Данилюк після початку роботи в оборонному відомстві відзначав, що орган не готовий виконувати функції на потрібному рівні. Через це його команда проводить серйозні зміни в РНБО. Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, реформуванння "Укроборонтпрому", роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.