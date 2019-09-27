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      Данилюк написав заяву про звільнення, – Офіс Президента

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      Данилюк написав заяву про звільнення на ім'я Зеленського
      Данилюк написав заяву про звільнення на ім'я Зеленського / 24 канал

      Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення. Відповідна заява написана на ім'я Президента України Володимира Зеленського.

      Саму заяву Данилюк написав перед початком офіційного візиту президента до Сполучених Штатів для участі у Генасамблеї ООН, повідомляє Офіс Президента.

      До слова: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

      Володимир Зеленський розгляне її одразу після повернення в Україну.

      Підтвердив інформацію про свою вдіставку і сам Данилюк.

      Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення Президента,
      – заявив секретар РНБО.

      До слова, раніше низка українських ЗМІ вже встигли повідомити про відставку секретаря РНБО. Буцімто вона пов'язана з тим, що він кандидатує на пост посла України у США та Великій Британії.

      Сам Олександр Данилюк у своєму фейсбуці спочатку лише віджартувався. Він запитав у підписників, які ще будуть ідеї для його працевлаштування.

      Що відомо про роботу Данилюка в РНБО?Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО ще 28 травня. На цій посаді він замінив Олександра Турчинова.

      Данилюк після початку роботи в оборонному відомстві відзначав, що орган не готовий виконувати функції на потрібному рівні. Через це його команда проводить серйозні зміни в РНБО. Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, реформуванння "Укроборонтпрому", роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.

      blog_ava
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України РНБО Олександр Данилюк
      Джерело: 24 канал
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