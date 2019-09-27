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      Данилюк подав заяву про відставку через конфлікт з Богданом, – ЗМІ

      2018 Читать новость на русском
      Данилюк хоче піти з РНБО через конфлікт з Богданом
      Данилюк хоче піти з РНБО через конфлікт з Богданом / Колаж 24 Каналу

      Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт, який у нього виник з главою Офісу Президента Андрієм Богданом.

      У чиновників з команди президента Зеленського вже кілька місяців складні відносини, пише телеграм-канал "УП.off the record".

      До слова: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

      "Данилюк написав заяву про відставку. Причина – в конфлікті з головою ОПУ Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців. В оточенні глави РНБО розповідають, що Данилюк не зміг змиритися з методами управління в стилі Богдана", – пише канал.

      Водночас, джерела в Офісі Президента відзначають, що Данилюк є малоефективним менеджером.

      Він ніякий і плете інтриги. Не показав результат з моменту призначення. Думали його відправити в США послом, але і це ризиковано,
      – розповіли у Зеленського.

      Що відомо про відставку Данилюка? Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення на ім'я Зеленського перед початком офіційного візиту президента до США. Глава держави розгляне її одразу після повернення в Україну.

      До слова, ЗМІ повідомляють, що відставка Данилюка нібито пов'язана з тим, що він претендує стати послом України у США та Великій Британії.

      blog_ava
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Новини США Олександр Данилюк Андрій Богдан РНБО
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