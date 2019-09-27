Данилюк подав заяву про відставку через конфлікт з Богданом, – ЗМІ

Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт, який у нього виник з главою Офісу Президента Андрієм Богданом.

У чиновників з команди президента Зеленського вже кілька місяців складні відносини, пише телеграм-канал "УП.off the record".

До слова: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

"Данилюк написав заяву про відставку. Причина – в конфлікті з головою ОПУ Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців. В оточенні глави РНБО розповідають, що Данилюк не зміг змиритися з методами управління в стилі Богдана", – пише канал.

Водночас, джерела в Офісі Президента відзначають, що Данилюк є малоефективним менеджером.

Він ніякий і плете інтриги. Не показав результат з моменту призначення. Думали його відправити в США послом, але і це ризиковано,

– розповіли у Зеленського.

Що відомо про відставку Данилюка? Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення на ім'я Зеленського перед початком офіційного візиту президента до США. Глава держави розгляне її одразу після повернення в Україну.



До слова, ЗМІ повідомляють, що відставка Данилюка нібито пов'язана з тим, що він претендує стати послом України у США та Великій Британії.