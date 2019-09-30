Зеленський погодився з відставкою Данилюка, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський після серії консультацій в суботу та неділю, прийняв відставку секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Видання "Цензор.нет" з посиланням на власні джерела повідомило, що Зеленський все ж підпише заяву про відставку Данилюка, яку той написав перед початком робочого візиту президента України до США

Важливо! Олександр Данилюк написав заяву про звільнення

Раніше "Українська правда" з посиланням на джерело в Офісі Президента повідомила, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. Це й стало останньою краплею щодо рішення написати заяву про звільнення.

За іншою версією Данилюк написав заяву про відставку через конфлікт із головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Крім того, джерело ресурсу в Офісі Президента назвало поки ще чинного секретаря РНБО неефективним менеджером.

Видання "Обозреватель" з посиланням на власні джерела зазначає, що тепер саме Богдан претендуватиме на посаду секретаря РНБО.

Детальніше про те, чому Данилюк подав у відставку і що буде далі, читайте у нашому матеріалі.

Що відомо про Олександра ДанилюкаОлександр Данилюк прийшов в РНБО наприкінці травня. Його своїм указом призначив президент Володимир Зеленський за тиждень після інавгурації. Він обіцяв перетворити Раду нацбезпеки на стратегічний орган. За попередньої влади Данилюк очолював Міністерство фінансів. І пішов з посади торік, дуже гучно. Верховна Рада звільнила його на прохання тодішнього прем'єра Володимира Гройсмана. Данилюк публічно звинувачував свого керівника в спробі контролювати фіскальну службу.