Чому Данилюк подав у відставку і що буде далі: основні версії

Олександр Данилюк один із перших приєднався до команди Зеленського, одним із перших отримав високу посаду у владному кабінеті та одним із перших вирішив піти. Заява на звільнення від секретаря РНБО стала топовою новиною дня.

Підігріли реакцію на заяву і численні версії ЗМІ щодо того, чому ж іде Данилюк – досвідчений фінансист, людина з бездоганною репутацією, яку поважають у західних колах. І цих версій чимало – найголовніші зібрали журналісти 24 каналу.

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Що відомо про відставку Данилюка

Чутки про те, що він написав заяву про відставку, з'явилися ще вранці 27 вересня. Сам політик спершу жартував у фейсбуці.

Утім, за кілька годин в офісі Президента їх підтвердили. Відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я Президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США для участі у Генеральній Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва. Підтвердив і Данилюк, що обов'язки виконуватиме до рішення Зеленського.

Версії відставки

► Коломойський

Під його дописом у фейсбуці почали висувати версії про причини звільнення. Одні вважають, іде на підвищення – на посла у Сполучені Штати чи Британію, інші припускають – причиною може бути історія навколо Приватбанку, під час націоналізації якого Данилюк був міністром фінансів. Тиждень тому у ток-шоу "Шустер Лайв" секретар РНБО коментував цю історію в одному ефірі з Ігорем Коломойським.

Те, що відбувається зараз, я сприймаю як пряму загрозу нацбезпеці. Коли відбуваються позасудові розправи, – це точно не те, що має відбуватися в нашій країні. Це великий ризик дестабілізації,

– заявив у програмі серкератр РНБО Олександр Данилюк.

Коломойський вимагає від дежрави компенсації у 2 мільярди доларів за, на його думку, незаконну націоналізацію Привату. Справу досі розглядають у судах.

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Прем'єр-міністр в інтерв'ю американським журналістам обмовився про те, що на Банковій розглядають можливість врегулювання суперечки між державою і олігархом. За однією з версій відставка Данилюка може бути пов'язана з цим.

Можливе повернення банку колишнім власникам або поверненя компенсацій – це дуже болісний і репутаційний процес для Данилюка,

– наголосив політичний оглядач видання "Новое время" Іван Верстюк.

"Навіть якщо це тема Приватбанку, вона не просто сама по собі. Якщо він таки піде у відстаку, це буде свідчення інших, більших серйозних протиріч", – прокоментувала журналістка, заступниця директора Інституту світової політики Наталя Іщенко.



Олександр Данилюк

► Конфлікт з Богданом

Інші джерела натякають, що у секретаря РНБО нібито є конфлікт з головою офіса президента Андрієм Богданом, зокрема, навколо проведення виборів на Донбасі.

У серйозній стадії розробка стратегії ерінтеграції Донбасу. Її курував Данилюк. Богдан хотів сам керувати,

– підкреслив Іван Верстюк.

► Бо має стати послом

За третьою версію Данилюка відправлять послом до Великої Британії або Сполучених Штатів, де давно хочуть замінити вже звільненого Валерія Чалого.

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Чи вплине це на переговори з МВФ

Усе це відбувається на тлі переговорів з МВФ щодо програми фінансової домоги на три роки. Місія з України днями поїхала, але консультації тривають. У підсумковому документі візиту м'яко натякнули, що питанні Нацбанку і ліквідованих банків Ураїні треба бути обережною.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса переконаний, на рішення МВФ звільнення Данилюка не вплине. Хоча саме він – один із тих, хто сформував позитивний імідж Зеленського для міжнародних партнерів. Але питання Приватбанку точно вплине на рішення фонду щодо кредиту.

Вони сказали: ось є завдання домашнє, ми поїхали, а ви вирішуйте це питання. Червоні лінії – це будь-який копроміс щодо Приватбанку. І якщо цього не буде виконано, не буде ніякої співпраці з Міжнародним валютним фондом,

– запевнив економічний експерт Сергій Фурса.

Що відомо про Олександа ДанилюкаОлександр Данилюк прийшов в РНБО наприкінці травня. Його своїм указом призначив президент Володимир Зеленський за тиждень після інавгурації. Він обіцяв перетворити Раду нацбезпеки на стратегічний орган. За попередньої влади Данилюк очолював Міністерство фінансів. І пішов з посади торік, дуже гучно. Верховна Рада звільнила його на прохання тодішнього прем'єра Володимира Гройсмана. Данилюк публічно звинувачував свого керівника в спробі контролювати фіскальну службу.