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      Чому Данилюк подав у відставку і що буде далі: основні версії

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      Олександр Данилюк один із перших приєднався до команди Зеленського, одним із перших отримав високу посаду у владному кабінеті та одним із перших вирішив піти. Заява на звільнення від секретаря РНБО стала топовою новиною дня.

      Підігріли реакцію на заяву і численні версії ЗМІ щодо того, чому ж іде Данилюк – досвідчений фінансист, людина з бездоганною репутацією, яку поважають у західних колах. І цих версій чимало – найголовніші зібрали журналісти 24 каналу.

      Важливо! Олександр Данилюк написав заяву про звільнення

      Що відомо про відставку Данилюка

      Чутки про те, що він написав заяву про відставку, з'явилися ще вранці 27 вересня. Сам політик спершу жартував у фейсбуці.

      Утім, за кілька годин в офісі Президента їх підтвердили. Відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я Президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США для участі у Генеральній Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва. Підтвердив і Данилюк, що обов'язки виконуватиме до рішення Зеленського. 

      Версії відставки

      ► Коломойський

      Під його дописом у фейсбуці почали висувати версії про причини звільнення. Одні вважають, іде на підвищення – на посла у Сполучені Штати чи Британію, інші припускають – причиною може бути історія навколо Приватбанку, під час націоналізації якого Данилюк був міністром фінансів. Тиждень тому у ток-шоу "Шустер Лайв" секретар РНБО коментував цю історію в одному ефірі з Ігорем Коломойським.

      Те, що відбувається зараз, я сприймаю як пряму загрозу нацбезпеці. Коли відбуваються позасудові розправи, – це точно не те, що має відбуватися в нашій країні. Це великий ризик дестабілізації,
      – заявив у програмі серкератр РНБО Олександр Данилюк.

      Коломойський вимагає від дежрави компенсації у 2 мільярди доларів за, на його думку, незаконну націоналізацію Привату. Справу досі розглядають у судах.

      Цікаво: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО

      Прем'єр-міністр в інтерв'ю американським журналістам обмовився про те, що на Банковій розглядають можливість врегулювання суперечки між державою і олігархом. За однією з версій відставка Данилюка може бути пов'язана з цим.

      Можливе повернення банку колишнім власникам або поверненя компенсацій – це дуже болісний і репутаційний процес для Данилюка,
      – наголосив політичний оглядач видання "Новое время" Іван Верстюк.

      "Навіть якщо це тема Приватбанку, вона не просто сама по собі. Якщо він таки піде у відстаку, це буде свідчення інших, більших серйозних протиріч", – прокоментувала журналістка, заступниця директора Інституту світової політики Наталя Іщенко.

      данилюк
      Олександр Данилюк

      ► Конфлікт з Богданом

      Інші джерела натякають, що у секретаря РНБО нібито є конфлікт з головою офіса президента Андрієм Богданом, зокрема, навколо проведення виборів на Донбасі.

      У серйозній стадії розробка стратегії ерінтеграції Донбасу. Її курував Данилюк. Богдан хотів сам керувати,
      – підкреслив Іван Верстюк.

      ► Бо має стати послом

      За третьою версію Данилюка відправлять послом до Великої Британії або Сполучених Штатів, де давно хочуть замінити вже звільненого Валерія Чалого.

      Читайте також: Вони всі змагаються за вплив на Зеленського, – політичний експерт про відставку Данилюка

      Чи вплине це на переговори з МВФ

      Усе це відбувається на тлі переговорів з МВФ щодо програми фінансової домоги на три роки. Місія з України днями поїхала, але консультації тривають. У підсумковому документі візиту м'яко натякнули, що питанні Нацбанку і ліквідованих банків Ураїні треба бути обережною.

      Фінансовий аналітик Сергій Фурса переконаний, на рішення МВФ звільнення Данилюка не вплине. Хоча саме він – один із тих, хто сформував позитивний імідж Зеленського для міжнародних партнерів. Але питання Приватбанку точно вплине на рішення фонду щодо кредиту.

      Вони сказали: ось є завдання домашнє, ми поїхали, а ви вирішуйте це питання. Червоні лінії – це будь-який копроміс щодо Приватбанку. І якщо цього не буде виконано, не буде ніякої співпраці з Міжнародним валютним фондом,
      – запевнив економічний експерт Сергій Фурса.

      Що відомо про Олександа ДанилюкаОлександр Данилюк прийшов в РНБО наприкінці травня. Його своїм указом призначив президент Володимир Зеленський за тиждень після інавгурації. Він обіцяв перетворити Раду нацбезпеки на стратегічний орган. За попередньої влади Данилюк очолював Міністерство фінансів. І пішов з посади торік, дуже гучно. Верховна Рада звільнила його на прохання тодішнього прем'єра Володимира Гройсмана. Данилюк публічно звинувачував свого керівника в спробі контролювати фіскальну службу.

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      Данилюк подав заяву про відставку через конфлікт з Богданом, – ЗМІ
      сьогодні
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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО ЗМІ Ігор Коломойський Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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