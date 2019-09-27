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      Вони всі змагаються за вплив на Зеленського, – політичний експерт про відставку Данилюка

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      Тарас Семенюк
      Тарас Семенюк / 24 канал

      Невідомо, яке наступне призначення чекає Олександра Данилюка – який нещодавно написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО – і чи чекає взагалі. Адже всередині найближчої команди Володимира Зеленського відбувається гра, де вони навіть між собою змагаються щодо впливу на президента.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Тарас Семенюк. 

      Важливо! Олександр Данилюк написав заяву про звільнення

      За його словами, Данилюка навряд призначать послом, адже процедура у такому випадку мала би виглядати інакше.

      "Я далекий від цієї версії, що Данилюка можуть призначити на посла, тому що процедура призначення посла з коректної і політичної точки зору виглядає трішки інакше. Якщо хочуть призначити, то принаймні це якось би вже афішували навіть зараз з ООН. Якщо призначають, то звільняють указом. Не він подає у відставку, а звільняють. І тільки після цього йде одразу призначення на посла. Тобто є певна процедура, яка працює в цілому світі і в нас теж. Тут він сам написав заяву про відставку", – сказав Семенюк.

      Він наголосив, що спрогнозувати, чи можливе наступне призначення – складно, адже всередині команди Зеленського йде непроста гра.

      Можливо, буде якесь інше призначення. Не готовий відповісти. Бо знаючи, що всередині, скажімо, найближчої команди президента України відбувається така доволі цікава гра, де вони навіть між собою змагаються щодо впливу на президента,
      – підкреслив політичний експерт.

      Цікаво: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО

      Що відомо про відставку ДанилюкаОлександр Данилюк написав заяву перед початком візиту Зеленського до США для участі у Генасамблеї ООН, однак інформація про її наявність з'явилась 27 вересня. Володимир Зеленський розгляне її одразу після повернення в Україну.

      ЗМІ, посилаючись на власні джерела пишуть, що Данилюк вирішив піти через конфілкт, який у нього виник з главою ОП Андрієм Богданом. У чиновників з команди президента Зеленського нібито вже кілька місяців складні відносини.

      Що відомо про роботу Данилюка в РНБОПрезидент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО 28 травня, де він замінив Олександра Турчинова.

      Данилюк після початку роботи в оборонному відомстві відзначав, що орган не готовий виконувати функції на потрібному рівні. Через це його команда проводить серйозні зміни в РНБО. Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, реформуванння "Укроборонтпрому", роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олександр Данилюк РНБО
      Джерело: 24 канал
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