Почему Данилюк подал в отставку и что будет дальше: основные версии

Александр Данилюк один из первых присоединился к команде Зеленского, одним из первых получил высокую должность во властном кабинете и одним из первых решил уйти. Заявление на увольнение от секретаря СНБО стало топовой новостью дня.

Подогрели реакцию на заявление и многочисленные версии СМИ относительно того, почему же уходит Данилюк – опытный финансист, человек с безупречной репутацией, которого уважают в западных кругах. И этих версий немало – главные собрали журналисты 24 канала.

Важно! Александр Данилюк написал заявление об увольнении

Что известно об отставке Данилюка

Слухи о том, что он написал заявление об отставке, появились еще утром 27 сентября. Сам политик сначала шутил в фейсбуке.

Впрочем, за несколько часов в офисе Президента их подтвердили. Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Президент рассмотрит его после возвращения в Киев. Подтвердил и Данилюк, что обязанности будет выполнять до решения Зеленского.

Версии отставки

► Коломойский

Под его заметкой в фейсбуке начали выдвигать версии о причинах увольнения. Одни считают, идет на повышение – на посла в Соединенные Штаты или Британию, другие предполагают – причиной может быть история вокруг Приватбанка, во время национализации которого Данилюк был министром финансов. Неделю назад в ток-шоу "Шустер Лайв" секретарь СНБО комментировал эту историю в одном эфире с Игорем Коломойским.

То, что происходит сейчас, я воспринимаю как прямую угрозу нацбезопасности. Когда происходят внесудебные расправы – это точно не то, что должно происходить в нашей стране. Это большой риск дестабилизации,

– заявил в программе серкератр СНБО Александр Данилюк.

Коломойский требует от государства компенсации в 2 миллиарда долларов за, по его мнению, незаконную национализацию Привата. Дело до сих пор рассматривают в судах.

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Премьер-министр в интервью американским журналистам обмолвился о том, что на Банковой рассматривают возможность урегулирования спора между государством и олигархом. По одной из версий, отставка Данилюка может быть связана с этим.

Возможный возврат банка прежним владельцам или возврат компенсаций – это очень болезненный и репутационный процесс для Данилюка,

– отметил политический обозреватель издания "Новое время" Иван Верстюк.

"Даже если это тема Приватбанка, она не просто сама по себе. Если он таки уйдет в отставку, это будет свидетельство других, более крупных серьезных противоречий", – прокомментировала журналистка, заместитель директора Института мировой политики Наталья Ищенко.



Александр Данилюк

► Конфликт с Богданом

Другие источники намекают, что у секретаря СНБО якобы есть конфликт с главой офиса президента Андреем Богданом, в частности, вокруг проведения выборов на Донбассе.

В серьезной стадии разработка стратегии реинтеграции Донбасса. Ее курировал Данилюк. Богдан хотел сам руководить,

– подчеркнул Иван Верстюк.

► Потому что должен стать послом

По третьей версии Данилюка отправят послом в Великобританию или Соединенные Штаты, где давно хотят заменить уже уволенного Валерия Чалого.

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Повлияет ли это на переговоры с МВФ

Все это происходит на фоне переговоров с МВФ по программе финансовой помощи на три года. Миссия из Украины на днях уехала, но консультации продолжаются. В итоговом документе визита мягко намекнули, что в вопросе Нацбанка и ликвидированных банков Ураине нужно быть осторожной.

Финансовый аналитик Сергей Фурса убежден, на решение МВФ увольнение Данилюка не повлияет. Хотя именно он – один из тех, кто сформировал положительный имидж Зеленского для международных партнеров. Но вопрос Приватбанка точно повлияет на решение фонда относительно кредита.

Они сказали: вот есть задание домашнее, мы поехали, а вы решайте этот вопрос. Красные линии – это любой копромисс в отношении Приватбанка. И если этого не будет выполнено, не будет никакого сотрудничества с Международным валютным фондом,

– заверил экономический эксперт Сергей Фурса.

Что известно об Александре ДанилюкеАлександр Данилюк пришел в СНБО в конце мая. Его своим указом назначил президент Владимир Зеленский за неделю после инаугурации. Он обещал превратить Совет нацбезопасности в стратегический орган. При предыдущей власти Данилюк возглавлял Министерство финансов. И ушел с должности в прошлом году, очень громко. Верховная Рада уволила его по просьбе тогдашнего премьера Владимира Гройсмана. Данилюк публично обвинял своего начальника в попытке контролировать фискальную службу.