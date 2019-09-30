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      Зеленский согласился с отставкой Данилюка, – СМИ

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      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / Фото из открытых источников

      Президент Украины Владимир Зеленский после серии консультаций в субботу и воскресенье, принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка.

      Издание "Цензор.нет" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский все же подпишет заявление об отставке Данилюка, которую тот написал перед началом рабочего визита президента Украины в США

      Важно! Александр Данилюк написал заявление об увольнении

      Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе Президента сообщила, что Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию Данилюка из списка официальной делегации для визита в США. Это и стало последней каплей о решении написать заявление об увольнении.

      По другой версии Данилюк написал заявление об отставке из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом. Кроме того, источник ресурса в Офисе Президента назвал пока еще действующего секретаря СНБО неэффективным менеджером.

      Издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники отмечает, что теперь именно Богдан претендовать на должность секретаря СНБО.

      Подробнее о том, почему Данилюк подал в отставку и что будет дальше, читайте в нашем материале.

      Что известно о Александра Данилюка?Александр Данилюк пришел в СНБО в конце мая. Его своим указом назначил президент Владимир Зеленский через неделю после инаугурации. Он обещал превратить Совет нацбезопасности стратегический орган. При предыдущей власти Данилюк возглавлял Министерство финансов. И ушел с должности в прошлом году, очень громко. Верховная Рада уволила его по просьбе тогдашнего премьера Владимира Гройсмана. Данилюк публично обвинял своего руководителя в попытке контролировать фискальную службу.

      blog_ava
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      Теги: Александр Данилюк Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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