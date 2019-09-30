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      Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

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      Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка
      Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка / 24 канал

      Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующее заявление написал сам Данилюк еще 27 сентября, когда президент находился с официальным визитом в США.

      Указ об увольнении секретаря СНБО опубликован на сайте Президента Украины.

       Интересно: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография экс-секретаря СНБО

      Когда и как Данилюк подал в отставку?

      Впервые сообщение о том, что Александр Данилюк уходит в отставку, появилось еще утром 27 сентября. Тогда об этом сообщил ряд украинских СМИ, а сам Данилюк лишь отшутился в социальных сетях.

      И уже через несколько часов информацию о том, что секретарь СНБО написал заявление об отставке, подтвердили в Офисе Президента Украины. Там объяснили: Владимир Зеленский рассмотрит заявление после возвращение из США, где находится с официальным визитом.

      Когда факт заявления уже был подтвержден официально, подтвердил это и сам Александр Данилюк. Тогда он подчеркнул, что остается на работе до решения президента.

      Что известно о работе Данилюка в СНБО?
      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО еще 28 мая. На этой должности он заменил Александра Турчинова.

      Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Из-за этого его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности и усилении кибербезопасности.

      Что об отставке Данилюка говорили в команде и среди гражданского общества?

      Средства массовой информации, которые первыми сообщали об отставке Данилюка, называли сразу две причины отставки секретаря СНБО. Когда кто-то говорил о том, что Александр Данилюк увольняется, чтобы стать послом Украины в США или Великобритании, другие утверждали – все из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

       К слову: Зеленский согласился с отставкой Данилюка, – СМИ

      Так же все не очень однозначно и провластной команде. Так, например, лидер "Слуги народа" и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков признался, что о заявлении, написанном Данилюком, узнал из интернета.

      Впоследствии в СМИ появилась еще одна версия случившегося. Согласно нее, Александр Данилюк написал заявление лично из-за Владимира Зеленского. Мол, президент собственноручно вычеркнул его из списка тех, кто улетел с официальным визитом в США.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Андрей Богдан Офіс Президента СНБО Александр Данилюк
      Источник: 24 канал
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