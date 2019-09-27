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      Данилюк написал заявление об увольнении из-за Зеленского, – СМИ

      96 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / 24 канал

      Вполне вероятно, секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке, поскольку Президент Украины Владимир Зеленский собственноручно вычеркнул его фамилию из списка официальной делегации, которая осуществляла визит в США.

      27 августа некоторые СМИ распространили информацию, что секретарь СНБО Александр Данилюк неожиданно написал заявление об увольнении. Сам чиновник на это отреагировал с иронией, спросив у журналистов об идеях относительно его дальнейшего трудоустройства.

      Советуем ознакомиться! Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО

      Правда, впоследствии Данилюк все же подтвердил, что подал заявление об увольнении. По его словам, теперь решение должен принять президент. Но сделает он это уже после своего возвращения из США в Украину.

      Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе Президента, Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию Данилюка из списка официальной делегации для визита в США. Это и стало последней каплей относительно решения написать заявление об увольнении.

      К слову, ранее телеграмм канал "Украинской правды" "УП.off the record" сообщал, что Данилюк написал заявление об отставке из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом. Кроме того, источник ресурса в Офисе Президента назвал пока еще действующего секретаря СНБО неэффективным менеджером.

      Интересно! Узнал из интернета, – Разумков ничего не знал об отставке Данилюка

      Он – никакой и плетет интриги. Не показал результат с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно,
      – отмечали в Зеленского.

      Чем запомнился Александр Данилюк на должности секретаря СНБО?​
      Президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность 28 мая. В СНБО Данилюк заменил Александра Турчинова.

      После начала работы в оборонном ведомстве Данилюк подчеркивал, что орган не готов выполнять функции на должном уровне и поэтому его команда здесь проводит серьезные изменения. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности и усиление кибербезопасности.

      что говорят эксперты о возможной отставке данилюка:
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Александр Данилюк Новости политики
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