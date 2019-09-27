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      Раскол в партии таки есть, – журналистка об отставке Данилюка

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      Интервью с Натальей Ищенко
      Интервью с Натальей Ищенко / 24 канал

      Александр Данилюк, пробыв на посту секретаря СНБО лишь пять месяцев, подал в отставку. Об этом стало официально известно 27 сентября. Кое-кто предполагает, что ему предложили пост посла в США или Британии, другие же убеждены, что все из-за конфликта с окружением Зеленского относительно Коломойского. Какие могут быть последствия отставки Данилюка – выясняем далее.

      Как сказала заместитель директора Института мировой политики и журналистка Наталья Ищенко, отставка Данилюка – это первый серьезный скандал в команде Зеленского.

      Читайте также: Данилюк подал заявление об отставке из-за конфликта с Богданом, – СМИ

      В прямом эфире 24 канала она заявила, если Данилюку на самом деле не предложат должность посла, он останется за бортом команды нового президента – это будет свидетельствовать о том, что раскол в окружении президента и в партии "Слуга народа" все-таки есть.

      Причины могут быть разными. Здесь привязывают Данилюка к "Приватбанку", потому что он руководил, а Богдан якобы был в другом лагере. Поэтому логично предполагать, что именно это и является причиной недоразумений,
      – пояснила Ищенко.

      Вместе с тем она добавила, если Данилюк уйдет в отставку, то это будет свидетельством более серьезных разногласий. Наталья подчеркнула, Украина пострадает, если "Приватбанк" вернут Коломойскому.

      Что известно об отставке Данилюка?Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об увольнении на имя Зеленского перед началом официального визита президента в США. Глава государства рассмотрит его сразу после возвращения в Украину.

      К слову, СМИ сообщают, что отставка Данилюка якобы связана с тем, что он претендует стать послом Украины в США и Великобритании.

      Видео полного интервью с Натальей Ищенко

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Александр Данилюк Приватбанк Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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