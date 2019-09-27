Розкол у партії таки є, – журналістка про відставку Данилюка

Олександр Данилюк. пробувши на посаді секретаря РНБО лише п'ять місяців, подав у відставку. Про це стало офіційно відомо 27 вересня. Дехто припускає, що йому запропонували посаду посла у США чи Британії, інші ж переконані, що все через конфлікт з оточенням Зеленського щодо Коломойського. Які можуть бути наслідки відставку Данилюка – з'ясовуємо далі.

Як сказала заступниця директора Інституту світової політики й журналістка Наталія Іщенко, відставка Данилюка – це перший серйозний скандал у команді Зеленського.

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У прямому ефірі 24 каналу вона заявила, якщо Данилюку насправді не запропонують посаду посла, він залишиться за бортом команди нового президента – це буде свідчити про те, що розкол в оточенні президента й у політсилі "Слуга народу" таки є.

Причини можуть бути різними. Тут прив'язують Данилюка до "Приватбанку", бо він керував, а Богдан нібито був в іншому таборі. Тому логічно передбачати, що саме це і є причиною непорозумінь,

– пояснила Іщенко.

Водночас вона додала, якщо Данилюк піде у відставку, то це буде свідченням більш серйозних розбіжностей. Наталія підкреслила, Україна постраждає, якщо "Приватбанк" повернуть Коломойському.

Що відомо про відставку Данилюка?Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення на ім'я Зеленського перед початком офіційного візиту президента до США. Глава держави розгляне її одразу після повернення в Україну.



До слова, ЗМІ повідомляють, що відставка Данилюка нібито пов'язана з тим, що він претендує стати послом України у США та Великій Британії.

Відео повного інтерв'ю з Наталією Іщенко