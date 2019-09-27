Данилюк написав заяву про звільнення через Зеленського, – ЗМІ

Цілком імовірно, секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про відставку, оскільки Президент України Володимир Зеленський власноруч викреслив його прізвище зі списку офіційної делегації, що здійснювала візит до США.

27 серпня деякі ЗМІ поширили інформацію, що секретар РНБО Олександр Данилюк неочікувано написав заяву про звільнення. Сам чиновник на це відреагував з іронією, запитавши у журналістів про ідеї щодо його подальшого працевлаштування.

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Щоправда, згодом Данилюк все ж підтвердив, що подав заяву про звільнення. За його словами, тепер рішення має ухвалити президент. Але зробить він це вже після свого повернення з США до України.

Як пише "Українська правда" з посиланням на джерело в Офісі Президента, Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. Це й стало останньою краплею щодо рішення написати заяву про звільнення.

До слова, раніше телеграм-канал "Української правди" "УП.off the record" повідомляв, що Данилюк написав заяву про відставку через конфлікт із головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Крім того, джерело ресурсу в Офісі Президента назвало поки ще чинного секретаря РНБО неефективним менеджером.

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Він – ніякий і плете інтриги. Не показав результат з моменту призначення. Думали його відправити в США послом, але і це ризиковано,

– зазначали у Зеленського.

Чим запам'ятався Олександр Данилюк на посаді секретаря РНБО? Президент України Володимир Зеленський призначив його на цю посаду 28 травня. У РНБО Данилюк замінив Олександра Турчинова.



Після початку роботи в оборонному відомстві Данилюк підкреслював, що орган не є готовим виконувати функції на потрібному рівні та через це його команда тут проводить серйозні зміни Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки та контррозвідки, реформуванння "Укроборонпрому", роботи у сфері енергетики та секторі безпеки та посилення кібербезпеки.