Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський

Здається, щось таке ми вже бачили раніше. Коли один з реформаторів нової влади йде з посади через конфлікт з друзями глави держави. Це було і під час президентства Порошенка. Така ж історія трапилася і з президентом Зеленським.

Один з примітних представників крила реформаторів в його команді, а саме Олександр Данилюк оголосив про свою відставку.

Читайте також: Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова

Данилюк приєднався до штабу Зеленського ще під час президентської виборчої кампанії і на початку був однією з найвпливовіших фігур в його оточенні.

Данилюк, на відміну від багатьох в оточенні Зеленського, мав досвід роботи у владі. При чому, досвід, здебільшого, позитивний, бо як міністр фінансів він зміг провести кілька якісних змін.



Олександр Данилюк

При чому, крім досвіду і професіоналізму, Данилюк також відрізнявся принциповістю, бо пішов з уряду Гройсмана через те, що не зміг миритися з оборудками, які влаштувало оточення колишнього прем’єр-міністра та колишнього президента.

Відтак, прихід Данилюка суттєво посилив команду Зеленського напередодні виборів, давши сигнал іншим досвідченим реформаторам та експертам, що на Зеленського можна робити ставку, як на людину, яка готова підтримувати і здійснювати справжні зміни в країні.



Данилюк в команді Зеленського

Після перемоги на президентських і парламентських виборах, багато хто очікував, що саме Данилюка Зеленський висуне в прем’єр-міністри, але не склалося.

За чутками, Данилюк мав своє бачення впровадження реформ і самостійно хотів би підбирати собі урядову команду, що не влаштовувало і президента Зеленського, і особливо керівника його офісу – Андрія Богдана.

Відтак, замість досвідченого і непоступливого Данилюка прем’єром став більш лояльний і компромісний Гончарук. Данилюка ж відправили в Раду Національної Безпеки та Оборони займатися розробкою стратегій розвитку країни.



Олексій Гончарук

Але і тут йому не судилося спокійно працювати, оскільки давній друг і бізнес-партнер президента олігарх Коломойський, сприйняв перемогу Зеленського, як гарний шанс поквитатися з усіма своїми ворогами. І чи не найпершим завданням поставив якщо не повернення, то бодай компенсацію за втрачений "Приватбанк".

При цьому, нагадаю, що саме Олександр Данилюк, коли був міністром фінансів опікувався націоналізацією банку. І саме він боровся з наслідками виведенням Коломойським з "Приватбанку" через сумнівні кредити понад 150 мільярдів гривень.

Тому, Данилюку і Коломойському – цим заклятим ворогам очевидно було дуже тісно в оточенні Зеленського, а, відтак, комусь із них рано чи пізно довелося б піти. Оскільки, Коломойський не схожий на того, хто легко здається, то першим вирішив піти Данилюк.

І ця історія яскраво нагадала іншу, яка сталася на початку правління іншого президента, Петра Порошенка.



Петро Порошенко

Тоді, в лютому 2016 року прогримів скандал через заяву міністра економіки Айвараса Абромавічуса, що друг президента Порошенка, а саме Ігор Кононенко намагався пропхнути йому своїх людей на різні посади в міністерстві.



Айварас Абромавічус

За словами Абромавічуса, спочатку йшлося про смачні державні підприємства, які генерують мільйонні потоки грошей. Потім, як заявив міністр, фаворит Порошенка настільки знахабнів, що начебто зажадав від Абромавічуса крісло заступника міністра економіки для своєї людини.

Отже, користуючись дружбою та впливом на президента, його друг вступив в конфлікт з одним з головних урядових реформаторів.

Чим ця історія закінчилася тоді? Петро Порошенко зробив вибір на користь свого скандального друга Кононенка.



Ігор Кононенко

Абромавічус пішов з посади міністра, темп реформ в Україні сповільнився, а корупція знову почала набирати нечувані масштаби і в центрі її опинилися саме друзі президента.

Як ми бачимо, сьогодні ситуація повторюється один в один. Черговий український президент опинився перед конфліктом в якому з одного боку – його давні знайомі, які не дуже прагнуть змін в країні. А з іншого – чужі йому, але принципові технократи, які хотіли б щось в Україні змінити.

На який бік стане президент Зеленський? Нещодавно авторитетне видання Financial Times опублікувало статтю, в якій поставило головне питання цих днів: Зеленському варто визначитись: він слуга народу чи слуга олігархів?

Читайте також: Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА

Рішення по Данилюку, а також події найближчих тижнів дадуть нам зрозумілу відповідь на це питання. Вони і визначать наше життя на найближчі п’ять років.