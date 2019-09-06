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      Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони Василя Грицака, Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна, Юрія Луценка, Андрія Парубія, Павла Петренка та Степана Полторака. Замість них до складу РНБО введені їхні наступники.

      Про це мовиться в указі, опублікованому на сайті президента.

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      Так, тепер до оновленого складу РНБО увійшли:

      1. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук;
      2. Міністр оборони України Андрій Загороднюк;
      3. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков;
      4. Голова СБУ Іван Баканов;
      5. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
      6. Генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Раніше Зеленський ввів до складу РНБО начальника Генштабу Руслана Хомчака, главу Офісу Президента Андрія Богдана, міністра фінансів Оксану Маркарову.

      Чим займається РНБО?Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.

      Функції РНБО:

      внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

      координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час;

      те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олексій Гончарук Руслан Рябошапка Президент України РНБО Андрій Загороднюк Дмитро Разумков Іван Баканов Вадим Пристайко
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