Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов
Президент вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони Василя Грицака, Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна, Юрія Луценка, Андрія Парубія, Павла Петренка та Степана Полторака. Замість них до складу РНБО введені їхні наступники.
Про це мовиться в указі, опублікованому на сайті президента.
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Так, тепер до оновленого складу РНБО увійшли:
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук;
- Міністр оборони України Андрій Загороднюк;
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков;
- Голова СБУ Іван Баканов;
- Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
- Генпрокурор Руслан Рябошапка.
Раніше Зеленський ввів до складу РНБО начальника Генштабу Руслана Хомчака, главу Офісу Президента Андрія Богдана, міністра фінансів Оксану Маркарову.
Чим займається РНБО?Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.
Функції РНБО:
внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;
координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час;
те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.