Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов

Президент вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони Василя Грицака, Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна, Юрія Луценка, Андрія Парубія, Павла Петренка та Степана Полторака. Замість них до складу РНБО введені їхні наступники.

Про це мовиться в указі, опублікованому на сайті президента.

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Так, тепер до оновленого складу РНБО увійшли:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук; Міністр оборони України Андрій Загороднюк; Голова Верховної Ради Дмитро Разумков; Голова СБУ Іван Баканов; Міністр закордонних справ Вадим Пристайко; Генпрокурор Руслан Рябошапка.

Раніше Зеленський ввів до складу РНБО начальника Генштабу Руслана Хомчака, главу Офісу Президента Андрія Богдана, міністра фінансів Оксану Маркарову.

Чим займається РНБО?Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.



Функції РНБО:



внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;



координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час;



те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.