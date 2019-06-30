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      Кучма заявляє, що російські окупанти відвели війська біля Станиці Луганської

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      Російські окупанти відвели війська біля Станиці Луганської, – Кучма
      Російські окупанти відвели війська біля Станиці Луганської, – Кучма / Getty Images

      За попередніми даними, війська з боку російської сторони в районі Станиці Луганської відвели. Однак СММ ОБСЄ ще має підтвердити цей факт.

      ОБСЄ вже невдовзі все з’ясує, про це заявив представник України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма, пише "Інтерфакс".

      Треба знати: Що робив Кучма біля бойовиків: українські військові змінюють позиції

      24 канал писав, що російські бойовики українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики аж на 1600 метрів.

      За нашими попередніми даними, війська з російської сторони були відведені. Однак, СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт,
      – сказав Кучма. 

      Так, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ "найближчим часом проведе верифікацію відведення військових з району "Станиця Луганська" з обох сторін і представить остаточний висновок".

      Як розводять сили біля Станиці Луганської?Сили на цій ділянці намагаються розвести з 2016 року. Тепер цей процес розпочався. Збройні сили України відійдуть на 800-900 метрів вглиб підконтрольної Україні території. Після цього крайні позиції української армії будуть розташовані на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". ЗСУ та окупантів розділяли 380 метрів, а після розведення ця відстань збільшиться до понад 2 кілометрів.

      Що відбувається зараз?

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. 27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста.

      Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма також був присутній та особисто контролював розведення. Вже 28 червня українські позиції почали розбирати. 

      При цьому у штабі у штабі ООС наголосили, що "у разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиці".


      Мапа окупованих територій: 24 канал

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      Теги: Новини України Леонід Кучма Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Мінські домовленості Новини політики
      Джерело: 24 канал
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