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      Що буде після розведення сил біля Станиці Луганської

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      За розведенням сил має слідувати ремонт мосту біля Станиці, – Сайдік
      За розведенням сил має слідувати ремонт мосту біля Станиці, – Сайдік / ТАСС

      Після завершення процесу відводу сил в районі Станиці Луганської розпочнеться відновлення – зокрема, ремонт пішохідного мосту через річку Сіверський Донець.

      Такі сподівання висловив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, пише "Укрінформ"

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      Він зазначив, що має надію на урахування мінських угод та інтересів тамтешнього цивільного населення.

      Успішне завершення процесу розведення супроводжуватиметься подальшими зустрічними кроками, такими як ремонт підходів до пішохідного мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та підтвердження сторонами їхньої прихильності стабільному, сталому і постійному припиненню вогню,
      – пояснив Сайдік.

      Сецпредставник голови ОБСЄ також подякував усім причетним за початок розведення сил, що є важливим кроком на шляху до мирного врегулювання.

      Чому розводять сили біля Станиці Луганської?Сили на цій ділянці намагаються розвести з 2016 року. Тепер цей процес розпочався.Збройні сили України відійдуть на 800-900 метрів вглиб підконтрольної Україні території. Після цього крайні позиції української армії будуть розташовані на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". ЗСУ та окупантів розділяли 380 метрів, а після розведення ця відстань збільшиться до понад 2 кілометрів.

      На якому етапі усе зараз: 

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. 27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста.

      Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма також був присутній та особисто контролював розведення. Вже 28 червня українські позиції почали розбирати.

      При цьому у штабі у штабі ООС наголосили, що "у разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиці".

      Кучма зазнав, що , за попередніми даними, війська з боку російської сторони в районі Станиці Луганської відвели. Однак СММ ОБСЄ ще має підтвердити цей факт.


      Мапа окупованих територій: 24 канал

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      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Україна – Росія Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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