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      Біля Станиці Луганської на Донбасі розпочалося розведення сил: фото та відео

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      Біля Станиці Луганської на Донбасі розпочалося розведення сил
      Біля Станиці Луганської на Донбасі розпочалося розведення сил / hromadske.ua

      26 червня об 11:00 біля Станиці Луганської на окупованому Донбасі почалось розведення сил. У Міську сторони раніше домовилися, що зможуть розпочати процес лише після 7 днів режиму тиші.

      Розведення сил сплановано проводити упродовж трьох діб: у період з 26 по 28 червня.

      Перемога: ЗСУ зайняли нові позиції на Донбасі: фото, відео

      Збройні сили України відійдуть на 800-900 метрів вглиб підконтрольної Україні території, пише "Громадське". Сили на цій ділянці намаються розвести з 2016 року.

      Після розведення, крайні позиції української армії будуть розташовані на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду. Раніше ЗСУ та окупантів розділяли 380 метрів. Після сьогоднішнього розведення, ця відстань збільшиться до понад 2 кілометрів.

      станиця луганська
      Останній блокпост ЗСУ перед позиціями окупантів до розведення сил/ Фото: Громадське

      У прес-службі ООС повідомили, що українська сторона готова до виконання взятих на себе зобов’язань. Однак виникає занепокоєння щодо готовності до дзеркальних дій протилежною стороною.

      Захисні споруди, які використовували ЗСУ та окупанти планують поступово демонтувати. Згодом, якщо вдасться домовитись про відновлення зруйнованого мосту, через КПВВ може початись автомобільний рух.

      У Станиці Луганській готуються до розведення сил: дивіться відео

      Варто зазначити, що ситуація на Донбасі упродовж останніх днів загострилася. Наприклад 25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок чого постраждали 7 українських воїнів. Лише з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року 3 332 людини загинули на Донбасі. Ще близько 7 000 – отримали поранення.

      Читайте також: Окупанти рекордну кількість разів обстріляли позиції ООС: багато поранених

      війна на донбасі окуповані території україна росія
      Карта окупованих територій: 24 канал

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні сили України Новини Росії
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