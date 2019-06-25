Окупанти рекордну кількість разів обстріляли позиції ООС: багато поранених

Упродовж доби 24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню, з них 15 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Унаслідок обстрілів 2 українських військових отримали поранення, а ще 2 – бойове травмування.

Ворог відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Потужне відео: Бійці ЗСУ розгромили ще одну позицію бойовиків на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Мар’їнка, Богданівка, Широкине, Кам’янка, Пісок, Новоселівка Друга, Чермалик та околиці Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів поблизу населених пунктів Південне, Новгородське, Новолуганське, Кримське, Луганське та неподалік Кряківки.

За минулу добу 2 українських військовослужбовців отримали поранення, а ще 2 – бойове травмування. За даними розвідки 24 червня 3 окупантів поранено, а також знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопрак".

Від початку поточної доби ворог уже один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

поблизу населеного пункту Лебединське.

Важливо: ЗСУ зайняли нові позиції на Донбасі: фото, відео