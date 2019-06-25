10:39
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Окупанти рекордну кількість разів обстріляли позиції ООС: багато поранених

      246 Читать новость на русском
      Окупанти рекордну кількість разів обстріляли позиції ООС
      Окупанти рекордну кількість разів обстріляли позиції ООС / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню, з них 15 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Унаслідок обстрілів 2 українських військових отримали поранення, а ще 2 – бойове травмування.

      Ворог відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Потужне відео: Бійці ЗСУ розгромили ще одну позицію бойовиків на Донбасі

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Мар’їнка, Богданівка, Широкине, Кам’янка, Пісок, Новоселівка Друга, Чермалик та околиці Талаківки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів поблизу населених пунктів Південне, Новгородське, Новолуганське, Кримське, Луганське та неподалік Кряківки.

      За минулу добу 2 українських військовослужбовців отримали поранення, а ще 2 – бойове травмування. За даними розвідки 24 червня 3 окупантів поранено, а також знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопрак".

      Від початку поточної доби ворог уже один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
      поблизу населеного пункту Лебединське.

      Важливо: ЗСУ зайняли нові позиції на Донбасі: фото, відео

       

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
      5750
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Замах на Кузаконя: в одеського громадського діяча забрали охоронців попри загрозу життю
      сьогодні , 08:40 Замах на Кузаконя: в одеського громадського діяча забрали охоронців попри загрозу життю
      Катерина Петренко 435
      Головні новини 24 червня: перемога Росії у ПАРЄ, Філарет без храмів та вбивство дитини в Києві
      сьогодні , 08:15 Головні новини 24 червня: перемога Росії у ПАРЄ, Філарет без храмів та вбивство дитини в Києві
      5683
      Трамп боится войны с Ираном?
      сьогодні , 01:30 Трамп боится войны с Ираном?
      Іван Яковина 756
      Війна, що увірвалась у дім: Донецьк, Горлівка – забудьте про них, стоятиме колючий дріт
      24 червня , 22:00 Війна, що увірвалась у дім: Донецьк, Горлівка – забудьте про них, стоятиме колючий дріт
      Повернись живим 2476
      Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі
      24 червня , 21:01 Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі
      Світлана Попова 1918
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук