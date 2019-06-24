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      ЗСУ зайняли нові позиції на Донбасі: фото, відео

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      Укріплення українських бійців на Донбасі
      Укріплення українських бійців на Донбасі / Колаж 24 каналу

      Українські військові помалу просуваються вперед на окупованому Донбасі, вже закріпилися на нових позиціях та встановили там опорні пункти.

      Волонтер Юрій Місягін розповів, що захисники добре дбають про свою безпеку на нових зайнятих позиціях. Вони риють окопи та укріплюють свої позиції, аби не потрапити у поле зору проросійських військових.

      Цікаво побачити: Бійці ЗСУ розгромили ще одну позицію бойовиків на Донбасі: потужне відео

      Я знав, що вони поволі просуваються вперед. Просуваються і закріплюються. Ставлять нові опорники і зміцнюють їх з усіх сторін. Але, я не очікував побачити таке. Зовсім свіжі, вириті вручну окопи, глибиною майже по груди. А окопи, які добре проглядаються з боку противника – в людський зріст,
      – зазначив волонтер.


      Укріплення військових ЗСУ на позиціях на Донбасі

      За його словами, військові працюють під палючим сонцем, "де на небі немає жодної, навіть найменшої хмаринки". 

      "А піхота, незважаючи ні на що, бере в руки штикові лопати та копає. Копає та й копає. Просувається вперед у різних напрямках. Кілька сотень метрів на одному фланзі, кілька сотень на іншому. По свіжих окопах, по краях стін ще не встигла засохнути від сонця земля. Йдеш і відчуваєш запах ще свіжої землі", – додав Мисягін.


      Окопи військових ЗСУ на Донбасі

      окуповані території Донбасу
      Окуповані території Донбасу

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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