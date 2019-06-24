Бійці ЗСУ розгромили ще одну позицію бойовиків на Донбасі: потужне відео

Військові Збройних сил продовжують вистежувати та знищувати позиції проросійських бойовиків на Донбасі. Напередодні вони їм вдалося розгромити ще одну точку окупантів.

Відомий волонтер Юрій Мисягін розповів, що тимчасова позиція належала бойовикам з 9 полку російських окупаційних військ.

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Як видно на відео, цей взводно-опорний пункт був добре замаскований у піщаній місцевості. Проте, українські бійці прямим попаданням вдарили по ньому, після чого він вибухнув та був знищений.

Яких успіхів досягають бійці ЗСУ на Донбасі? Українські військові можуть похвалитися сотнею успішних операцій по ліквідації проросійських бойовиків, їхніх вогневих позицій, техніки та зброї. Так, вранці 17 травня бійці 54-ї механізованої бригади Збройних сил знищили і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ на окупованій Луганщині.



Напередодні військові за допомогою безпілотника виявили два автомобілі окупантів на передовій позиції на Донбасі та блискуче знищили їх.