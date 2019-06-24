17:55
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Бійці ЗСУ розгромили ще одну позицію бойовиків на Донбасі: потужне відео

      1848 Читать новость на русском
      Українські бійці знищили позицію окупантів на Донбасі
      Українські бійці знищили позицію окупантів на Донбасі / Скрін з відео

      Військові Збройних сил продовжують вистежувати та знищувати позиції проросійських бойовиків на Донбасі. Напередодні вони їм вдалося розгромити ще одну точку окупантів.

      Відомий волонтер Юрій Мисягін розповів, що тимчасова позиція належала бойовикам з 9 полку російських окупаційних військ.

      Читайте також: Як героїчний полк "Азов" наводить жах на проросійських бойовиків: репортаж з Донбасу

      Як видно на відео, цей взводно-опорний пункт був добре замаскований у піщаній місцевості. Проте, українські бійці прямим попаданням вдарили по ньому, після чого він вибухнув та був знищений.

       

      Яких успіхів досягають бійці ЗСУ на Донбасі? Українські військові можуть похвалитися сотнею успішних операцій по ліквідації проросійських бойовиків, їхніх вогневих позицій, техніки та зброї. Так, вранці 17 травня бійці 54-ї механізованої бригади Збройних сил знищили і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ на окупованій Луганщині. 

      Напередодні військові за допомогою безпілотника виявили два автомобілі окупантів на передовій позиції на Донбасі та блискуче знищили їх.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      68448
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина и Балто-Черноморский "факап" России, или Поглощение
      сьогодні , 17:01 Украина и Балто-Черноморский "факап" России, или Поглощение
      Андрій Воропаєв 404
      Хто зі скандальних екс-регіоналів балотується до парламенту
      сьогодні , 16:30 Хто зі скандальних екс-регіоналів балотується до парламенту
      Тетяна Мартинюк 357
      Змагання для "винищувачів танків": фоторепортаж
      сьогодні , 15:00 Змагання для "винищувачів танків": фоторепортаж
      Володимир Патола
      Епіфаній зібрав синод ПЦУ через заяви Філарета: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:15 Епіфаній зібрав синод ПЦУ через заяви Філарета: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 10065
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні , 13:30 З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      Світлана Попова 10089
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук