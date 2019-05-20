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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Успішна операція: бійці ЗСУ знищили 21 одиницю техніки бойовиків на Донбасі

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      Українські бійці знищили багато техніки окупантів на Донбасі
      Українські бійці знищили багато техніки окупантів на Донбасі / Скрін з відео

      Українські військові провели нову успішну операцію ліквідації ворожої техніки на Донбасі. Зокрема бійці 54-ї механізованої бригади Збройних сил знищили і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ на окупованій Луганщині.

      Волонтер Юрій Мисягін розповів, що військові провели операцію вранці 17 травня. Ключову роль відіграли дані розвідки щодо точного часу та місця ротації підрозділів противника в районі Первомайська.

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      Противник був абсолютно розслаблений, вся колісна і гусенична військова техніка стояла практично скопом в одному місці – саме в цей момент почалася бойова операція і прийшла небесна кара. Кара за все ті недавні обстріли мирних селищ і тилів,
      – зауважив волонтер.

      За його словами, українські військові діяли швидко і дуже точно.

      "По черзі, спочатку з одного місця відпрацювали – швидко відійшли, потім з іншого відпрацювали – також швидко відійшли, потім з третього все те ж саме. Невідома "Третя сила" невідомим калібром протягом 35 хвилин по черзі працювала з різних місць, знищила, пошкодила і вивела з ладу: КАМАЗ; УРАЛ; МТЛБ (плавучий бронетранспортер, – 24 канал) – 2 штуки; МТЛБ з ЗУ – 2 штуки; Автотранспорт (Таблетки, УАЗи) – 15 автомобілів", – розповів Мисягін.

      Втрати окупантів наразі з'ясовуються. Але за даними розвідки, у районі Первомайська після успішної операції кілька годин працювали швидкі, які забирали поранених бойовиків. Через це навіть була перекрита частина вулиць міста.

      "Несподівана і правильно проведена операція "Третьою силою", дала можливість завдати великої шкоди противнику і його деморалізувати", – підсумував волонтер.

       

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      Теги: Новини України Новини Луганська Збройні сили України Зброя Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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