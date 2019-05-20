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      Успешная операция: бойцы ВСУ уничтожили 21 единицу техники боевиков на Донбассе

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      Украинские бойцы уничтожили много техники оккупантов на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили много техники оккупантов на Донбассе / Скриншот с видео

      Украинские военные провели новую успешную операцию по ликвидации вражеской техники на Донбассе. В частности, бойцы 54-й механизированной бригады Вооруженных сил уничтожили и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ на оккупированной Луганщине.

      Волонтер Юрий Мысягин рассказал, что военные провели операцию утром 17 мая. Ключевую роль сыграли данные разведки относительно точного времени и места ротации подразделений противника в районе Первомайска.

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      Противник был абсолютно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте – именно в этот момент началась боевая операция и пришла небесная кара. Кара за все те недавние обстрелы мирных поселков и тылов,
      отметил волонтер.

      По его словам, украинские военные действовали быстро и очень точно.

      "По очереди, сначала с одного места отработали – быстро отошли, потом с другого отработали – также быстро отошли, потом с третьего все то же самое. Неизвестная "Третья сила" неизвестным калибром в течении 35 минут поочередно работала с разных мест, уничтожила, повредила и вывела из строя: КАМАЗ; УРАЛ; МТЛБ (плавучий бронетранспортер, – 24 канал) – 2 штуки; МТЛБ с ЗУ – 2 штуки; Автотранспорт (Таблетки, Уазы) – 15 автомобилей", – рассказал Мысягин.

      Потери оккупантов сейчас выясняются. Но по данным разведки, в районе Первомайска после успешной операции несколько часов работали скорые, которые забирали раненых боевиков. Из-за этого даже была перекрыта часть улиц города.

      "Неожиданная и правильно проведенная операция "Третьей силой", дала возможность нанести большой урон противнику и его деморализовать", – подытожил волонтер.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 канал
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