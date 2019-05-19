Бойцы "Азова" разбили технику и позицию боевиков на Донбассе: мощное видео

Украинские военные отдельного отряда спецназначения Нацгвардии "Азов" в районе Светлодарской дуги мощными ударами уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт пророссийских боевиков.

В спецподразделении отметили, что военные продолжают уничтожать противника и его силы, которые посягают на украинскую землю.

Читайте также: Как украинские военные выслеживают российских снайперов: эффектное видео

В частности, бойцы мощным ударом уничтожили российскую гаубицу 122-миллиметровую, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения.

"Российская гаубица запрещенного калибра 122-мм, которые нельзя применять в 30-ти километровой зоне от фронта, провела артиллерийский налет и попыталась быстро покинуть позицию. Но "азовцы" быстро направили беспилотник, и мгновенно, с корректировкой огня в режиме реального времени, нанесли точный удар в ответ! Теперь Украина и ОБСЕ имеют на руках свидетельства применения ВС РФ тяжелого вооружения в прифронтовой зоне!"– прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

Также военные ликвидировали взводный опорный пункт противника и замаскированную технику.