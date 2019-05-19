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      Бойцы "Азова" разбили технику и позицию боевиков на Донбассе: мощное видео

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      Военные "Азова" уничтожили технику и позицию боевиков на Донбассе
      Военные "Азова" уничтожили технику и позицию боевиков на Донбассе / Скриншот из видео

      Украинские военные отдельного отряда спецназначения Нацгвардии "Азов" в районе Светлодарской дуги мощными ударами уничтожили гаубицу, замаскированную технику и опорный пункт пророссийских боевиков.

      В спецподразделении отметили, что военные продолжают уничтожать противника и его силы, которые посягают на украинскую землю.

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      В частности, бойцы мощным ударом уничтожили российскую гаубицу 122-миллиметровую, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения.

      "Российская гаубица запрещенного калибра 122-мм, которые нельзя применять в 30-ти километровой зоне от фронта, провела артиллерийский налет и попыталась быстро покинуть позицию. Но "азовцы" быстро направили беспилотник, и мгновенно, с корректировкой огня в режиме реального времени, нанесли точный удар в ответ! Теперь Украина и ОБСЕ имеют на руках свидетельства применения ВС РФ тяжелого вооружения в прифронтовой зоне!"– прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

      Также военные ликвидировали взводный опорный пункт противника и замаскированную технику.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики "Азов" Война на Донбассе
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