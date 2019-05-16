Как украинские военные выслеживают российских снайперов: эффектное видео

Из-за частых атак российских снайперов на Донбассе военные Вооруженных сил Украины провели специальные учения для совершенствования навыков в охоте на вражеских стрелков.

Тренировки военные провели вместе с группой прикрытия с автоматическим гранатометом АГС-17 и аэроразведкой с дрона.

Читайте также: Украинские военные надели вышиванки и символически раскрасили БМП: впечатляющие фото и видео

Кроме техники, систем радиоэлектронной, противовоздушной борьбы и разведки, армия страны-агрессора активно тестируют последние образцы мощного снайперского вооружения. Однако и ВСУ не пасет задних – бойцы постоянно совершенствуют способы и методы эффективно противостоять врагу.

Смотрите видео: как украинские военные охотятся на снайперов РФ

В ООС заверили, что специализированные подразделения постоянно отрабатывают новые системные способы контрснайперской борьбы. Для этого используется имеющееся в Объединенных силах современное вооружение, наземные и воздушные технические средства.

Как проводили учения по выслеживанию снайперов: фото