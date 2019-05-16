Украинские военные надели вышиванки и символически раскрасили БМП: впечатляющие фото и видео

День вышиванки в Украине отмечают в четверг 16 мая. К празднику решили присоединиться и украинские военнослужащие, которые ежедневно защищают нашу территорию от российской агрессии на Донбассе.

Так, 10 Горно-Штурмовая бригада ярко разрисовала свою военную технику – боевую машину пехоты.

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Украинские бойцы тоже празднуют День вышиванки: фото

Отметим, что 10 Горно-Штурмовая бригада была сформирована в Ивано-Франковской области в городе Коломыя, поэтому в сети они опубликовали видео, на котором разрисовывают технику под символическую песню.

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Украинские военные публикуют фото ко Дню вышиванки.

Военнослужащие Тернопольской артиллерийской бригады вместе с капелланом также присоединились к празднованию Дня вышиванки и обнародовали фото в поддержку украинского флешмоба.

Что известно о Дне вышиванки?

Всемирный День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Вышитая рубашка считается одиним из самых старинных украинских атрибутов. В исторических книгах можем прочитать утверждение Геродота, который рассказывал, что одежда скифов был украшен вышивкой, а они, как известно, проживали на территории современной Украины.



Каждый регион Украины – несравненный в технике выполнения уникальных вышивок. Каждая мастерица из разной местности по-разному использовала техники вышивки, а особое отличие заключалось именно в орнаментах. В каждой области можно проследить свои неповторимые орнаменты.

Украинские военные публикуют фото ко Дню вышиванки.