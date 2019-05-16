День вышиванки в Украине: политики показали яркие фото

День вышиванки в Украине в этом году празднуют 16 мая. На улицах городов традиционно можно увидеть людей в колоритной национальной одежде, а девушек – в красочных веночках. Руководители государства и политики уже поздравили украинцев с праздником и похвастались своими уникальными вышивками.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что вышивка – это неизменный и всегда современный символ Украины.

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Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям – до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах,

– подчеркнул президент.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский также поздравил всех с Днем вышиванки. "Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", – написал он в соцсети.

Святослав Вакарчук тоже надел вышиванку, когда 16 мая заявлял, что идет на выборы в парламент и создает партию "Голос".



Вакарчук в вышиванке Вакарчук в вышиванке

Мэр Львова и глава "Самопомочи" Андрей Садовый тоже присоединился к поздравлениям с Днем вышиванки. Отметим, что в этот день в городе в национальную одежду одевают львов, поэтому на видео Садовый отметил, что главного "зверя" Львова уже нарядили.

Премьер-министр Владимир Гройсман показал видео с набережной Днепра в Киеве, на котором фотографируется с украинцами в разноцветных вышиванках.

Україна відзначає день свого національного оберега - вишиванки. Для нас вишита сорочка особлива – це символ української ідентичності, любові до своєї країни. Вітаю всіх українців світу з цим прекрасним святом.

Гордий бути українцем! pic.twitter.com/JtUGecNL1n — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 травня 2019 р.

Многие депутаты пришли в колоритных вышиванках на заседание Верховной Рады.

Бывший вице-премьер-министр и посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный также поздравил украинцев с праздником и показал фото с маленькими дочерьми в вышиванках.

Фотографией в любимой вышиванке поделилась и народный депутат от "БПП" Оксана Юринец.

К поздравлениям присоединились и представители украинского посольства в Алжире.

Колектив ПУ в Алжирі приєднується до відзначення Дня вишиванки та щиро вітає всіх українців з цим святом!#ДеньВишиванки

L'équipe de l'Ambassade d'Ukraine en Algérie à le plaisir de féliciter tous avec la Journée de broderie nationale ukrainienne. pic.twitter.com/bKiJUKGK3x — Ambassade d'Ukraine en Algérie (@UKR_in_Algeria) 16 травня 2019 р.

Канадские депутаты не обошли вниманием украинский праздник и пришли в вышиванках на работу в парламент.

"Наполнили канадский парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинским интернами", – написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Также патриотическими фотографиями в вышиванках поделились и другие украинские политики и чиновники.

Друзі, з Днем вишиванки!



Нехай наша найкраща в світі вишиванка, наш генетичний код, єднає Україну. І завжди надихає нас на нові звершення. Будьмо красивими, свідомими, гідними нашої історії людьми! pic.twitter.com/VUoB7u4Ats — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 16 травня 2019 р.

В вышиванках красуются и сотрудники ряда посольств Украины в других странах.

#ДеньВишиванки #VyshyvankaDay at the Embassy of Ukraine in the Federal Republic of Nigeria pic.twitter.com/3SksAuAvA1 — UKR Emb in Nigeria (@UKRinNGA) 16 мая 2019 г.

Посольство України вітає українців з Днем вишиванки!

Українська вишиванка - це національна святиня! Саме вишиванка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв’язок багатьох поколінь. Це наш національний оберіг! pic.twitter.com/L8uZNLvsKs — UKR Embassy in PRT (@UKRinPRT) 15 мая 2019 г.