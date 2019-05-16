День вышиванки в Украине: политики показали яркие фото
День вышиванки в Украине в этом году празднуют 16 мая. На улицах городов традиционно можно увидеть людей в колоритной национальной одежде, а девушек – в красочных веночках. Руководители государства и политики уже поздравили украинцев с праздником и похвастались своими уникальными вышивками.
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что вышивка – это неизменный и всегда современный символ Украины.
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Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям – до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах,
– подчеркнул президент.
Новоизбранный президент Владимир Зеленский также поздравил всех с Днем вышиванки. "Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", – написал он в соцсети.
Вакарчук в вышиванке
Мэр Львова и глава "Самопомочи" Андрей Садовый тоже присоединился к поздравлениям с Днем вышиванки. Отметим, что в этот день в городе в национальную одежду одевают львов, поэтому на видео Садовый отметил, что главного "зверя" Львова уже нарядили.
Премьер-министр Владимир Гройсман показал видео с набережной Днепра в Киеве, на котором фотографируется с украинцами в разноцветных вышиванках.
Многие депутаты пришли в колоритных вышиванках на заседание Верховной Рады.
Бывший вице-премьер-министр и посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный также поздравил украинцев с праздником и показал фото с маленькими дочерьми в вышиванках.
Фотографией в любимой вышиванке поделилась и народный депутат от "БПП" Оксана Юринец.
К поздравлениям присоединились и представители украинского посольства в Алжире.
Канадские депутаты не обошли вниманием украинский праздник и пришли в вышиванках на работу в парламент.
"Наполнили канадский парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинским интернами", – написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Также патриотическими фотографиями в вышиванках поделились и другие украинские политики и чиновники.
В вышиванках красуются и сотрудники ряда посольств Украины в других странах.