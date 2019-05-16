16:43
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      День вышиванки в Украине: политики показали яркие фото

      1115 Читати новину українською
      День вышиванки в Украине 2019 - политики показали яркие фото
      Как украинские политики празднуют День вышиванки: яркие фото / www.facebook.com/petroporoshenko/

      День вышиванки в Украине в этом году празднуют 16 мая. На улицах городов традиционно можно увидеть людей в колоритной национальной одежде, а девушек – в красочных веночках. Руководители государства и политики уже поздравили украинцев с праздником и похвастались своими уникальными вышивками.

      Президент Украины Петр Порошенко отметил, что вышивка – это неизменный и всегда современный символ Украины.

      Читайте также: 24 украинские вышиванки: возрождаем забытые ценности

      Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям – до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах,
      – подчеркнул президент.

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский также поздравил всех с Днем вышиванки. "Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", – написал он в соцсети.

       
      Святослав Вакарчук тоже надел вышиванку, когда 16 мая заявлял, что идет на выборы в парламент и создает партию "Голос".
      Вакарчук вишиванка День вишиванки
      Вакарчук в вышиванке

      Мэр Львова и глава "Самопомочи" Андрей Садовый тоже присоединился к поздравлениям с Днем вышиванки. Отметим, что в этот день в городе в национальную одежду одевают львов, поэтому на видео Садовый отметил, что главного "зверя" Львова уже нарядили.

      Премьер-министр Владимир Гройсман показал видео с набережной Днепра в Киеве, на котором фотографируется с украинцами в разноцветных вышиванках.

       

      Многие депутаты пришли в колоритных вышиванках на заседание Верховной Рады.

      Бывший вице-премьер-министр и посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный также поздравил украинцев с праздником и показал фото с маленькими дочерьми в вышиванках.

      Фотографией в любимой вышиванке поделилась и народный депутат от "БПП" Оксана Юринец.

      К поздравлениям присоединились и представители украинского посольства в Алжире.

      Канадские депутаты не обошли вниманием украинский праздник и пришли в вышиванках на работу в парламент.

      "Наполнили канадский парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинским интернами", – написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

      Также патриотическими фотографиями в вышиванках поделились и другие украинские политики и чиновники.

       

       

       

      В вышиванках красуются и сотрудники ряда посольств Украины в других странах.

       

      blog_ava
      Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
      сегодня
      34900
      Теги: Петр Порошенко День вышиванки Новости Украины Новости политики Новости культуры Владимир Гройсман Традиции Роман Бессмертный
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 65
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 262
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 382
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      82
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 707
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук