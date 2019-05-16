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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      День вишиванки в Україні: політики показали яскраві фото

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      День вишиванки в Україні 2019 - політики показали яскраві фото
      Як українські політики святкують День вишиванки / www.facebook.com/petroporoshenko/

      День вишиванки в Україні цьогоріч святкують 16 травня. На вулицях міст традиційно можна побачити людей у колоритному національному одязі, а дівчат – у барвистих віночках. Керівники держави та політики вже привітали українців зі святом та похизувалися своїми унікальними вишиванками.

      Президент України Петро Порошенко зауважив, що вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України.

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      Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна! У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця. Вдягнувши наш національний одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях,
      – наголосив президент.

      Новообраний президент Володимир Зеленський також привітав всіх з Днем вишиванки. "Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте всіх привітати", – написав він в соцмережі. 
       
      Святослав Вакарчук теж одягнув вишиванку, коли 16 травня заявляв, що йде на вибори до парламенту та створює партію "Голос".
       
      Вакарчук вишиванка День вишиванки
      Вакарчук у вишиванці
       
      Мер Львова та голова "Самопомочі" Андрй Садовий теж долучився до привітань з Днем вишиванки. Зазначимо, що цього дня у місті в національне вбрання одягають левів, тому у відео Садовий наголосив, що головного "звіра" Львова вже прикрасили.
      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман показав відео з набережної Дніпра у Києві, на якому фотографується з українцями у різнобарвних вишиванках.
       

       

      Багато депутатів прийшли у колоритних вишиванках на засідання Верховної Ради.

      Колишній віце-прем'єр-міністр та посол України в Білорусі Роман Безсмертний також привітав українців за святом та показав фото з маленькими доньками у вишиванках.

      Вдягнув вишиванку і секретар РНБО Юрій Турчинов.

      Світлиною в улюбленій вишиванці поділилася і народна депутатка від БПП Оксана Юринець.

      До привітань приєдналися й представники українського посольства в Алжирі.

      Канадські депутати не оминули увагою українське свято і прийшли у вишиванках на роботу у парламент.

      "Наповнили канадський парламент українськими візерунками. День вишиванки в Оттаві святкуємо з канадськими депутатами та українськими інтернами", – написав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

      Також патріотичними світлинами у вишиванках поділилися й інші українські політики та високопосадовці.

       

       

       

      У вишиванках красуються і працівники низки посольств України в інших країнах.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко День вишиванки Новини культури Володимир Гройсман Традиції Роман Безсмертний
      Джерело: 24 канал
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