День вишиванки в Україні: політики показали яскраві фото
День вишиванки в Україні цьогоріч святкують 16 травня. На вулицях міст традиційно можна побачити людей у колоритному національному одязі, а дівчат – у барвистих віночках. Керівники держави та політики вже привітали українців зі святом та похизувалися своїми унікальними вишиванками.
Президент України Петро Порошенко зауважив, що вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України.
Читайте також: 24 українські вишиванки: відроджуємо забуті цінності
Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна! У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця. Вдягнувши наш національний одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях,
– наголосив президент.
Вакарчук у вишиванці
Багато депутатів прийшли у колоритних вишиванках на засідання Верховної Ради.
Колишній віце-прем'єр-міністр та посол України в Білорусі Роман Безсмертний також привітав українців за святом та показав фото з маленькими доньками у вишиванках.
Вдягнув вишиванку і секретар РНБО Юрій Турчинов.
Світлиною в улюбленій вишиванці поділилася і народна депутатка від БПП Оксана Юринець.
До привітань приєдналися й представники українського посольства в Алжирі.
Канадські депутати не оминули увагою українське свято і прийшли у вишиванках на роботу у парламент.
"Наповнили канадський парламент українськими візерунками. День вишиванки в Оттаві святкуємо з канадськими депутатами та українськими інтернами", – написав посол України в Канаді Андрій Шевченко.
Також патріотичними світлинами у вишиванках поділилися й інші українські політики та високопосадовці.
У вишиванках красуються і працівники низки посольств України в інших країнах.