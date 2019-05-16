День вишиванки в Україні: політики показали яскраві фото

День вишиванки в Україні цьогоріч святкують 16 травня. На вулицях міст традиційно можна побачити людей у колоритному національному одязі, а дівчат – у барвистих віночках. Керівники держави та політики вже привітали українців зі святом та похизувалися своїми унікальними вишиванками.

Президент України Петро Порошенко зауважив, що вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України.

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Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна! У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця. Вдягнувши наш національний одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях,

– наголосив президент.

Новообраний президент Володимир Зеленський також привітав всіх з Днем вишиванки. "Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте всіх привітати", – написав він в соцмережі.

Святослав Вакарчук теж одягнув вишиванку, коли 16 травня заявляв, що йде на вибори до парламенту та створює партію "Голос".



Вакарчук у вишиванці Вакарчук у вишиванці

Мер Львова та голова "Самопомочі" Андрй Садовий теж долучився до привітань з Днем вишиванки. Зазначимо, що цього дня у місті в національне вбрання одягають левів, тому у відео Садовий наголосив, що головного "звіра" Львова вже прикрасили.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман показав відео з набережної Дніпра у Києві, на якому фотографується з українцями у різнобарвних вишиванках.

Україна відзначає день свого національного оберега - вишиванки. Для нас вишита сорочка особлива – це символ української ідентичності, любові до своєї країни. Вітаю всіх українців світу з цим прекрасним святом.

Гордий бути українцем! pic.twitter.com/JtUGecNL1n — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 травня 2019 р.

Багато депутатів прийшли у колоритних вишиванках на засідання Верховної Ради.

Щиро вітаю з Днем вишиванки! Наша українська вишиванка-це не тільки красивий і стильний одяг, - це наш давній національний символ, у якому закодовані древні образи і обереги українців.Вишиванка об’єднує нас. Ми різні і в цьому різноманітті - ми єдині! Єдині - значить сильні! pic.twitter.com/cX7mFDIxRZ — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 16 мая 2019 г.

Колишній віце-прем'єр-міністр та посол України в Білорусі Роман Безсмертний також привітав українців за святом та показав фото з маленькими доньками у вишиванках.

Вдягнув вишиванку і секретар РНБО Юрій Турчинов.

День Вишиванки - це день національної єдності нашої країни. Зі святом! pic.twitter.com/yuiXgp8rvf — Олександр Турчинов (@Turchynov) 16 мая 2019 г.

Світлиною в улюбленій вишиванці поділилася і народна депутатка від БПП Оксана Юринець.

До привітань приєдналися й представники українського посольства в Алжирі.

Колектив ПУ в Алжирі приєднується до відзначення Дня вишиванки та щиро вітає всіх українців з цим святом!#ДеньВишиванки

L'équipe de l'Ambassade d'Ukraine en Algérie à le plaisir de féliciter tous avec la Journée de broderie nationale ukrainienne. pic.twitter.com/bKiJUKGK3x — Ambassade d'Ukraine en Algérie (@UKR_in_Algeria) 16 травня 2019 р.

Канадські депутати не оминули увагою українське свято і прийшли у вишиванках на роботу у парламент.

"Наповнили канадський парламент українськими візерунками. День вишиванки в Оттаві святкуємо з канадськими депутатами та українськими інтернами", – написав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Також патріотичними світлинами у вишиванках поділилися й інші українські політики та високопосадовці.

Друзі, з Днем вишиванки!



Нехай наша найкраща в світі вишиванка, наш генетичний код, єднає Україну. І завжди надихає нас на нові звершення. Будьмо красивими, свідомими, гідними нашої історії людьми! pic.twitter.com/VUoB7u4Ats — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 16 травня 2019 р.

У вишиванках красуються і працівники низки посольств України в інших країнах.

#ДеньВишиванки #VyshyvankaDay at the Embassy of Ukraine in the Federal Republic of Nigeria pic.twitter.com/3SksAuAvA1 — UKR Emb in Nigeria (@UKRinNGA) 16 мая 2019 г.

Посольство України вітає українців з Днем вишиванки!

Українська вишиванка - це національна святиня! Саме вишиванка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв’язок багатьох поколінь. Це наш національний оберіг! pic.twitter.com/L8uZNLvsKs — UKR Embassy in PRT (@UKRinPRT) 15 мая 2019 г.