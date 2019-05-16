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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Українські військові вдягнули вишиванки та символічно розфарбували БМП: вражаючі фото та відео

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      Українські військові вдягнули вишиванки та символічно розфарбували БМП
      Українські військові вдягнули вишиванки та символічно розфарбували БМП / Фото з відкритих джерел

      День вишиванки в Україні відзначають в четвер, 16 травня. До свята вирішили долучитися і українські воїни, які щодня захищають наші території від російської агресії на Донбасі.

      Так, 10 Гірсько-Штурмова бригада яскраво розмалювала свою військову техніку – бойову машину піхоти.

      Читайте також: День вишиванки в Україні: політики показали яскраві фото

      Українські бійці теж святкують День вишиванки: фото

      Зазначимо, що 10 Гірсько-Штурмова бригада була сформована у Івано-Франківській області у місті Коломия, тому в мережі вони опублікували відео, на якому розмальовують техніку під символічну пісню.

      Дивіться відео: як військові розфарбували БМП

      Українські військові публікують фото до Дня вишиванки. 

      Військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади разом з капеланом також долучилися до відзначення Дня вишиванки та оприлюднили фото на підтримку українського флешмобу.

      Що відомо про День вишиванки?Всесвітній День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Вишита сорочка вважається одиним з найбільш старовинних українських атрибутів. В історичних книжках можемо прочитати ствердження Геродота, який розповідав, що одяг скіфів був прикрашений вишивкою, а вони, як відомо, проживали на території сучасної України.

      Кожен регіон України – незрівнянний у техніці виконання унікальних вишиванок. Кожна майстриня з різних місцевостей по різному використовували техніки вишивки, а особлива відмінність полягала саме в орнаментах. В кожній області можна прослідкувати свої, неповторні вишиванки.

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      Теги: Новини України День вишиванки Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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