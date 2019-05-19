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      Бійці "Азова" розгромили техніку і позицію бойовиків на Донбасі: потужне відео

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      Військові "Азова" знищили техніку і позицію бойовиків на Донбасі
      Військові "Азова" знищили техніку і позицію бойовиків на Донбасі / Скрін з відео

      Українські військові окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" в районі Світлодарської дуги потужними ударами знищили гаубицю, замасковану техніку та опорний пункт проросійських бойовиків.

      У спецпідрозділі зауважили, що військові продовжують знищувати противника та його сили, які зазіхають на українську землю.

      Читайте також: Як українські військові вистежують російських снайперів: ефектне відео

      Зокрема, бійці потужним ударом знищили російську гаубицю 122-міліметрову, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди.

      "Російська гаубиця забороненого калібру 122-мм, які не можна застосовувати в 30-ти кілометровій зоні від фронту, провела артилерійський наліт і спробувала швидко залишити позицію. Але "азовці" швидко направили безпілотник, і миттєво, з коригуванням вогню у режимі реального часу, завдали точний удар у відповідь! Тепер Україна і ОБСЄ мають на руках свідоцтва застосування ЗС РФ важкого озброєння у прифронтовій зоні!" – прокоментував відео журналіст Юрій Бутусов.

      Також військові ліквідували взводний опорний пункт противника та замасковану техніку.

       

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      Теги: Новини України Новини політики "Азов" Війна на Донбасі
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