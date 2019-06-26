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      Ситуація на Донбасі загострилася: 32 обстріли, 7 поранених

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      Окупанти продовжують гатити на Донбасі: 7 постраждалих українських військових
      Окупанти продовжують гатити на Донбасі: 7 постраждалих українських військових / narodna-pravda.ua

      Упродовж доби 25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 5 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю. Унаслідок обстрілів 5 українських військових отримали поранення, ще 2 – бойове травмування.

      Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Лебединське, Авдіївка, Мар’їнка, Опитне, Водяне, Новотроїцьке, околиці Невельського, поряд Талівки, Широкиного та неподалік Богданівки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 13 разів поблизу населених пунктів Шуми, околиці Південного, Кримського, Травневого, Зайцевого та Новолуганське.

      За минулу добу 5 українських військовослужбовців отримали поранення, а ще 2 – бойове травмування. За даними розвідки 25 червня двох окупантів поранено.

      Від початку поточної доби ворог уже 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 8 обстрілів позицій українських захисників поблизу населених пунктів Широкине, Старогнатівка, Кам’янка, Богданівка, Новоселівка Друга та околиці Павлополя і Водяного.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз неподалік Луганського.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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