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      Окупанти обстріляли позиції "Азову": українські захисники дали гідну відсіч

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      Понад 80 артилерійських снарядів та мін випустили проросійські бойовики по позиціях полку "Азов" біля Новолуганського. Та завдяки професіоналізму українських військових жертв вдалося уникнути.

      Бойовики били з артилерії два дні, посадка навколо позицій українців – вся перебита.

      Читайте також: Росіянин із військовим квитком прямував воювати за бойовиків на Донбас

      Вирва від снаряда калібру 152 міліметри – завбільшки з людський зріст. Боєць "Азову" здається в ній зовсім маленьким. 

      Війна на Донбасі
      Таких вирв на позиціях ЗСУ багато

      "Азовці" бачили не один обстріл з боку ворога, та за цей ставлять противнику "двійку".

       Так, великі калібри, неприємно. Але жодного прицільного попадання не було. Важко залякати когось, коли в артилерії працюють такі незграби,
      – зазначив військовий "Шапа".

      Як тільки-но почався обстріл, піхота "Азову" вчасно сховались в укриття, тож втрат вдалося уникнути. Безкарною артилерія ворога не залишилась.

      Бійці полку вирахували, що проросійські бойовики використовують для коригування вогню радіолокаційний комплекс "Зоопарк". Він міг потрапити до них тільки з Росії. 


      Один зі снарядів влучив прямо у дерево

      Згодом ворог вирішив знову постріляти серед білого дня. Журналістам 24 каналу довелося ховатись, поки українські армійці дали гідну відсіч. Вогневий контакт тримав недовго, бойовики отримали відповідь та замовкли. 

      За словами бійця "Гепарда" такі ситуації тут постійно, але особливої загрози вони не несуть. Він – родом з окупованого нині Шахтарська. У 2014 році, коли росіяни окупували його місто, йому було всього 15.


      "Гепард" вірить, що повернеться додому

      Окупанти вбили його батька, який працював в міліції й не захотів зраджувати присязі. Шляху назад у хлопця немає, адже рідне місто – під ворогом. 

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія "Азов" Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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