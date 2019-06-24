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      Росіянин із військовим квитком прямував воювати за бойовиків на Донбас: відео

      1177 Читать новость на русском
      Прикордонники спіймали росіянина на території ООС
      Прикордонники спіймали росіянина на території ООС / прес-служба ДПСУ

      Українські прикордонники неподалік села Марківка затримали громадянина Росії, який збирався вступити у лави бойовиків так званої "ЛНР" і воювати за них на Донбасі.

      Чоловік незаконно перетнув кордон з РФ в Україну та мав при собі військовий квиток. 40-річний росіянин родом з Воронежа, неодноразово судимий.

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      За словами порушника, нещодавно у нього виник конфлікт з місцевим кримінальним авторитетом, тому він вирішив потрапити на територію так званої "ЛНР". Надалі громадянин РФ збирався вступити до незаконних збройних формувань та "воювати за Росію проти США".

      Прикордонники притягнули росіянина до адмінвідповідальності за незаконний перетин державного кордону.

      Прикордонники спіймали росіянина, який прямував вступати в лави "ЛНР": відео

      Зазначимо, що Росія не визнає того, що її громадяни воюють на боці бойовиків на Донбасі. Водночас, в українських в'язницях перебувають безліч громадян Росії, яких спіймали на території проведення ООС.

      blog_ava
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      24 червня
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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Держприкордонслужба Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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