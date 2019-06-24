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      ГПУ арештувала українського прикордонника, який готував теракт разом з росіянами

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      ГПУ арештувала українського прикордонника, який готував теракт разом з росіянами
      ГПУ арештувала українського прикордонника, який готував теракт разом з росіянами / prm.ua

      Правоохоронці під керівництвом ГПУ арештували працівника Держприкордонслужби, який використовуючи службове становище, допомагав росіянам у підготовці теракту.

      Правоохоронці з'ясували, що прикордонник упродовж 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію стосовно потерпілого та його близьких родичів, яку передавали терористам.

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      12 червня 2019 року працівнику Держприкордонслужби повідомили про підозру в пособництві у незакінченому замаху на теракт за статтями 27, 15 та 258 КК України. Цього ж дня Печерський райсуд міста Києва обрав йому запобіжний захід – у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

      Прикордоннику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

      За фактом кримінального провадження, ГПУ арештувала ще двох виконавців злочину (громадян РФ) та шестеро їх пособників (громадян України). Розслідування у справі триває. правоохоронці намагаються встановити всіх осіб, причетних до цього особливо тяжкого злочину.

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      Теги: Новини України Новини Росії Судді Кримінальні новини Держприкордонслужба ГПУ Тероризм
      Джерело: 24 канал
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