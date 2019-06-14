Зеленський призначив нового голову Держприкордонслужби – Сергія Дейнека

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

До цього призначення Дейнеко працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби України.

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31 травня Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови ДПСУ, який керував службою з 2017 року. Ще одним своїм указом президент звільнив Цигикала з військової служби в запас з правом носіння військової форми.

Хто такий Сергій Дейнеко?

Робота Дейнеки в Держприкордонслужбі не має однозначної оцінки. Військова прокуратура відкрила проти нього кримінальну справу, яку так і не довели до логічного завершення. З одного боку, Дейнеко командував Луганським прикордонним загоном до червня 2014 року і героїчно його захищав.

За інформацією військової прокуратури, напередодні до Луганського загону привезли велику партію зброї. І, як описують цей період проросійські бойовики у пропагандистському фільмі "Позивной Донбас", із командиром загону в окупантів була чітка домовленість про здачу зброї на їхню користь. Військова прокуратура відкрила справу за фактом здачі загону, але чомусь так і не довела її до логічного завершення.